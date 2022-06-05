كوريا الجنوبية تعلن تأهب قواتها المسلحة «الكامل» بالتعاون مع واشنطن

أمر رئيس كوريا الجنوبية، «يون سوك يول»، بتعزيز الردع الممتد لـ«سول» و«واشنطن»، فيما أدان مجلس الأمن الوطني الكوري الجنوبي، إطلاق «بيونج يانج» لصواريخ باعتباره انتهاكا لقرارات منظمة «الأمم المتحدة»، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

«يول» يلغي خطة للمشاركة في عمل تطوعي لجمع القمامة

وكان رئيس كوريا الجنوبية، ألغى خطة للمشاركة في عمل تطوعي لجمع القمامة على طول «نهر هان» مع السيدة الأولى كيم كيون هي»، بعد اختبارات «بيونج يانج» الصاروخية.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أطلقت كوريا الشمالية، 8 صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي، وذلك بعد يوم من اختتام «سول» و«واشنطن» تدريباتهما المشتركة بالقرب من شبه الجزيرة الكورية بمشاركة حاملة طائرات أمريكية «يو إس إس رونالد ريجان» التي تعمل بالطاقة النووية.

مصدر مطلع: صواريخ كوريا الشمالية تم إطلاقها من موقعين على الأقل

وفي وقت سابق، قال مصدر مطلع، إن صواريخ كوريا الشمالية، تم إطلاقها من موقعين على الأقل. وفي وقت لاحق، أعلنت «هيئة الأركان الكورية الجنوبية المشتركة» إن عمليات الإطلاق تم رصدها من الساعة 9:08 صباحا حتى الساعة 9:43 صباحا بالتوقيست المحلي من المناطق المحيطة بـ«سونان» في عاصمة الشمال «بيونج يانج».

وأشارت «الأركان المشتركة» في رسالة، إلى أن الجيش الكوري الجنوبي، يعزز أنشطة المراقبة واليقظة، مضيفا أن الجيش يحافظ بالتعاون الوثيق مع «واشنطن»، على وضع الاستعداد الكامل.

قناة يابانية: صواريخ «بيونج يانج» قطعت مسافة 300 إلى 400 كيلومتر

وفي وقت سابق،قالت وزارة الدفاع اليابانية، إن 6 صواريخ باليستية على الأقل أطلقت باتجاه الشرق من كوريا الشمالية، فيما لم يتم الإبلاغ عن أضرار للطائرات أو السفن اليابانية

ووصلت المقذوفات الكورية الشمالية، إلى ارتفاعات تقدر بحوالي 50 إلى 100 كيلومتر وقطعت مسافة 300 إلى 400 كيلومتر، فيما أوضحت قناة «إن أتش كيه» اليابانية، أن مسؤلو وزارة الدفاع اليابانية، يعتقدوا أن الصواريخ سقطت على الأرجح في البحر خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

رئيس وزراء اليابان: إجراءات كوريا الشمالية تهدد السلام والاستقرار في المنطقة

من جانبه، ندد رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو، بـ إطلاق الصورايخ، وقال إن «بيونج يانج» أطلقت مرارا صواريخ، بما في ذلك صواريخ باليستية جديدة عابرة للقارات، على وتيرة عالية منذ بداية العام الجاري.

وأشار فوميو، سلسلة إجراءات كوريا الشمالية تهدد السلام والاستقرار في المنطقة والمجتمع الدولي، ولا يمكن السكوت عليها.