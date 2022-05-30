عاجل.. دول مجموعة السبع تدين أنشطة كوريا الشمالية الصاروخية

أدانت دول مجموعة السبعة الأنشطة الصاروخية التي تقوم بها كوريا الشمالية، بحسب نبأ عاجل، نقله موقع قناة العربية منذ قليل.

وكانت كوريا الشمالية أطلقت 3 صواريح نووية باليسيتة طويلة المدى في البحر، خلال اليوم الأول لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في جولة إلى كوريا الجنوبية انتهت في اليابان.

ومنذ بداية العام الحالي، أطلقت كوريا الشمالية نحو 20 صاروخاً باليستياً في البحر، وزادت من حدتها منذ وصول رئيس جديد إلى جارته كوريا الجنوبية في أبريل الماضي.

وتعد مجموعة السبع، ملتقى سياسي حكومي دولي، يضم 7 دول كبرى وهي كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.