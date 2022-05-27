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الاستخبارات الأمريكية: كوريا الشمالية اختبرت صاروخا بخصائص غير مسبوقة

كتب:

خالد عبد الرسول
10:17 م | الجمعة 27 مايو 2022
زعيم كوريا الشمالية يدشن أحد صواريخه الحديثة

زعيم كوريا الشمالية يدشن أحد صواريخه الحديثة

نقلت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية عن الاستخبارات الأمريكية، أن كوريا الشمالية اختبرت صاروخا بخصائص غير مسبوقة، مشيرة إلى أن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية يسمى باسم القوس المزدوج، وأنه يمتلك القدرة على الارتفاع والهبوط أكثر من مرة، وذلك حسبما ذكرت العربية نت في نبأ عاجل.

3 صواريخ باليستية من كوريا الشمالية خلال زيارة بايدن الآسيوية

وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت ثلاثة صواريخ باليستية أحدها عابر للقارات، صباح الأربعاء الماضي، حسبما أعلن جيش كوريا الجنوبية، وذلك خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى آسيا ومشاركته في قمة التحالف المعروف باسم كواد، والذي يضم كل من استراليا واليابان والهند إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية.

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بقلم خالد عبد الرسول