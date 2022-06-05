وزيرة البيئة في محافظة الوادي الجديد لإعلان «الخارجة» مدينة خضراء

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، وصول الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى مدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد، وإعلانها مدينة خضراء صديقة للبيئة، لما تتمتع به من مناخ نقي وأجواء صافية، وذلك خلال فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للبيئة.

الخارجة خالية من الملوثات

وقال اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في بيان صحفي له اليوم، إن المحافظة بصدد استقبال وزيرة البيئة صباح اليوم الأحد، لإعلان مدينة الخارجة أول مدينة صديقة للبيئة على مستوى الجمهورية، لخلوها من الملوثات، مشيرا إلى تدشين منظومة إعادة تدوير المخلفات.

وأكد محافظ الوادي الجديد، أن فعاليات إطلاق مدينة الخارجة صديقة للبيئة ستكون من أعلى هضبة الناضورة شمال مدينة الخارجة.

برنامج الزيارة

ويتضمن برنامج الزيارة في مستهل زيارة وزيرة البيئة غرس نخلة ضمن مبادرة «ازرع نخلة»، وجولة تفقدية لعدد من المشروعات الإنتاجية، منها مشروع واحة الحرير الطبيعي ومشروع الصوب الزراعية المنتجة ومزارع النخيل.

كما يتضمن البرنامج إطلاق حملة تشجير بالتعاون مع جامعة الوادي الجديد، وانطلاق ماراثون الدرجات والسيارات الكهرباء، وتفقد مصنع تدوير مخلفات النخيل، كما سيتم إعلان مدينة الخارجة المدينة الخضراء من أعلى قمة وهي معبد الناضورة.

وتفقدت وزيرة البيئة مركز التكوين المهني لإعلان الوادي الجديد مدينة خالية من البلاستك، وتشمل الجولة أيضاً تفقد مركز حسن حلمي لذوي الإعاقة، وتجربة زراعة أسطح المباني، ثم تفقد المكتب البيئي بديوان عام المحافظة.