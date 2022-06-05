فصل الكهرباء عن 50 قرية في كفر الشيخ لإجراء الصيانة الدورية

قطعت شركة كهرباء كفر الشيخ اليوم التيار الكهربائي عن أكثر 50 قرية وتابع لعدد من الساعات.

50 قرية وتابع

وأعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ وشركة الكهرباء فصل التيار الكهربائي عن نحو 50 قرية وتوابعها بكفر الشيخ ودسوق وسيدي سالم وفوه وبيلا، وقلين، ومطوبس، اليوم الأحد، لإجراء الصيانة الدورية، من الساعة التاسعة والربع حتى الساعة الثالثة عصرًا.

تم فصل التيار الكهربائي عن مغذي السبايعة ببرج البرلس، ويتأثر بالفصل قرية السبايعة وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي العرب بمطوبس، وتتأثر بعملية الفصل عزب العرب وأصلح العقايده، كما فصل التيار الكهربائي عن مغذي القني بمطوبس لزرع الأعمدة بعزبة عمرو والقنى.

فصل الكهرباء عن مناطق بشرق كفر الشيخ

كما جرى فصل التيار الكهربائي عن مغذي اسحاقة شرق كفر الشيخ، ويتأثر بالفصل قرية وفصل التيار الكهربائي عن مغذي دخول 9 شباس عمير، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي الإبراهيمية بشمال دسوق، وتتأثر بعملية الفصل الملاحين وكوم النص، كما تم فصل التيار الكهربائي عن مغذي الغنايمة بسيدي سالم، ويتأثر بعملية الفصل الغنايمة وتوابعها.

انقطاع الكهرباء في سيدي سالم

أشارت غرفة العمليات بكفر الشيخ في بيان لها إلى أنه تم فصل التيار الكهربائي عن مغذي سويلم بسيدي سالم، وتتأثر بالفصل قرية سويلم وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي العالمية ببيلا، وتتأثر بالفصل قرية العالمية وتوابعها، وفصل التيار عن مغذي شمشيرة بفوه، وتتأثر بعملية الفصل قرية شمشيرة وتوابعها.

كما جرى فصل الكهرباء عن قرية اسحاقة وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي الشونه بشمال دسوق، وتتأثر بعملية الفصل جزء من قرية شباس الشهداء.