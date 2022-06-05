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عبد الغفار: أفريقيا تنتج 2% فقط من أدويتها.. والباقي من خارج القارة

50% من الأطفال المتوفين تحت 5 سنوات عالميا من أفريقيا

كتب:

شريف سليمان
10:38 ص | الأحد 05 يونيو 2022
الدكتور خالد عبدالغفار - القائم بأعمال وزير الصحة والسكان

الدكتور خالد عبدالغفار - القائم بأعمال وزير الصحة والسكان

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة، إنّ 50% من الأطفال الذين يتوفون تحت 5 سنوات حول العالم من أفريقيا، بسبب الإصابة بعدة أمراض، منها الجهاز التنفسي والملاريا والإسهال والإيدز، إضافة إلى أمراض وبائية ومعدية وغير سارية.

المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول

وأضاف عبدالغفار، خلال كلمته في افتتاح المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول، المنعقد خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «كيف نتوقع أن تكون هناك منظومات مريضة صحيا تعالج مرضى؟ خاصة عندما لا تكون هناك أدوية ومعدات متاحة، رغم أنّها حق من حقوق الإنسان».

وتابع القائم بأعمال وزارة الصحة، أنّ أقل من 2% مما تحصل عليه القارة الأفريقية من الدواء من إنتاجها، ويتم الاستعانة بأكثر من 98% من الخارج.

تطوير المنظومة الصحية في مصر

وتابع عبدالغفار: «تنبهت مصر منذ سنوات، وفي السنوات السبع الماضية كان علينا أن نجد حلولا غير تقليدية للتعامل مع الأزمات التي يمكن أن نشترك في الكثير منها، ومن هنا كانت استراتيجية تطوير المنظومة الصحية في مصر».

 

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بقلم شريف سليمان