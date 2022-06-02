«عبدالغفار»: وكالة الدواء الأفريقية توفر منتجات عالية الجودة وآمنة

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة، أن الهدف الرئيسى من تأسيس وكالة الدواء الأفريقية يتمثل فى تعزيز قدرة الدول الأعضاء واللجان الاقتصادية الإقليمية على تحسين الوصول إلى منتجات طبية عالية الجودة وآمنة وفعالة.

وأشار «عبدالغفار»، خلال مشاركته فى الدورة العادية الأولى لمؤتمر الدول الشركاء فى وكالة الدواء الأفريقية، الذى يختتم فعالياته غدا، بالعاصمة الإثيوبية «أديس أبابا»، إلى أن أهداف تأسيس الوكالة تتضمن صياغة إطار استراتيجى قارى لخلق بيئة تنظيمية ملائمة لتطوير قطاع الأدوية بأفريقيا، بتدشين منصة للتواصل بين دولها، والعمل على بناء القدرات فى مجال الرقابة على المنتجات الطبية والدوائية، إضافة إلى تعزيز مواءمة السياسات والمعايير التنظيمية، وتقديم المشورة بشأن عملية تقديم الطلبات الخاصة بالترخيص لتسويق الأدوية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم الوزارة، أن مؤتمر الدول الشركاء فى وكالة الدواء الأفريقية يُعد أعلى هيئة لصنع السياسة فى الوكالة، ويضم جميع الدول الأعضاء فى الاتحاد الأفريقى التى صدقت على معاهدة AMA أو تنضم إليها.

وأضاف «عبدالغفار» أن من أهداف المؤتمر تحديد مساهمات الدول الشركاء السنوية فى ميزانية AMA، وتعيين مجلس إدارة AMA، وإقرار اللوائح التى تحدد صلاحيات الخدمة وواجباتها وشروطها.

من جهة أخرى، بحث «عبدالغفار»، خلال لقائه اليوم، مع الدكتور جابرييل تشانجسون تشانج، وزير التعليم العالى والعلوم والتكنولوجيا بجنوب السودان، سُبل التعاون بين البلدين فى مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، مؤكداً أن مصر حريصة على إرساء علاقات تعاون وثيقة مع جنوب السودان، وتقديم الدعم الكامل لأبنائنا الطلاب السودانيين الدارسين فى الجامعات المصرية فى كل التخصصات.