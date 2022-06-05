وزيرة البيئة تستهل زيارتها لمدينة الخارجة بتفقد حديقة 30 يونيو

وصلت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد إلى محافظة الوادي الجديد، للاحتفال باليوم العالمي للبيئة.

وأكد محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، صباح اليوم الأحد، استقبال الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في مطار مدينة الخارجة، وذلك للاحتفال بيوم البيئة العالمي، ولإعلان أول مدينة صديقة للبيئة والمناخ من المحافظة، وذلك تحت شعار «لا نملك سوى أرض واحدة».

برنامج الزيارة

واستهلت وزيرة البيئة زيارتها لمحافظة الوادي الجديد بتفقد حديقة 30 يونيو بالخارجة، والتي تعد أحدث حديقة ترفيهية ثقافية تضم مجسمات لأهم المعالم والمواقع التاريخية والثقافية على مستوى الجمهورية، وكذلك مسطحات خضراء وملاعب رياضية وحمام سباحة وممشى دراجات ومسجد، وذلك على مساحة 9 أفدنة.

وتستهل وزيرة البيئة الزيارة لأحد المشاريع الاستثمارية الزراعية ومشروع واحة الحرير، كما تقوم بإطلاق حملة للتشجير بمشاركة طلاب جامعة الوادي الجديد، وتشهد إطلاق ماراثون للدراجات والسيارات الكهربائية.

محطة شمسية لخدمة مجمع المصالح

وتضع الوزيرة حجر الأساس لمحطة الطاقة الشمسية لخدمة مجمع المصالح الحكومية المميكن شمال الخارجة، وذلك بطاقة 1.5 ميجاوات، وتكلفة تقديرية 16 مليون جنيه.

كما تقوم الوزيرة والمحافظ بتفقد مصنع تدوير مخلفات النخيل، وتجربة لزراعة أحد أسطح المباني، كما تتفقد مركز التكوين المهني بالخارجة وإعلان المدينة خالية من البلاستيك.