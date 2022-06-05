البيئة تعلن «الخارجة» أول مدينة صديقة للبيئة والمناخ من الوادي الجديد

اتجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم، إلى محافظة الوادي الجديد، لإعلان الخارجة مدينة صديقة للبيئة والمناخ، ضمن احتفالات يوم البيئة العالمي، الذي يأتي هذا العام تحت شعار «لا نملك سوى أرض واحدة» ويصاحبها اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، ونواب البرلمان وممثلي الأزهر الشريف وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة.

حديقة 30 يونيو

واستهلت وزيرة البيئة زيارتها لمحافظة الوادي الجديد، بتفقد حديقة 30 يونيو في الخارجة، التي تعد أحدث حديقة ترفيهية ثقافية تضم مجسمات لأهم المعالم والمواقع التاريخية والثقافية على مستوى الجمهورية ومسطحات خضراء وملاعب رياضية وحمام سباحة وممشى دراجات ومسجد وذلك على مساحة 9 أفدنة.

مشروعات استثمارية وزراعية

وتشمل جولة وزيرة البيئة، زيارة إلى أحد المشاريع الاستثمارية الزراعية ومشروع واحة الحرير، كما تطلق حملة للتشجير بمشاركة طلاب جامعة الوادي الجديد، وتشهد إطلاق مارثون للدراجات والسيارات الكهربائية.

وتضع فؤاد، حجر الأساس لمحطة الطاقة الشمسية لخدمة مجمع المصالح الحكومية المميكن شمال الخارجة، بطاقة 1.5 ميجاوات وتكلفة تقديرية 16 مليون جنيه.

مصنع تدوير مخلفات النخيل

وتتفقد الوزيرة والمحافظ، مصنع تدوير مخلفات النخيل، وتجربة لزراعة أحد أسطح المباني، كما تتفقد مركز التكوين المهني بالخارجة، وإعلان المدينة خالية من البلاستيك.