«البيئة» تطلق حملة لزراعة 1000 شجرة بجامعة الوادي الجديد «صور»

أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ومحافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، اليوم الأحد، حملة لزراعة 1000 شجرة بجامعة الوادى الجديد، وذلك في إطار الزيارة التفقدية لمحافظة الوادي الجديد، وإعلان مدينة الخارجة مدينة صديقة للبيئة والمناخ.

وزيرة البيئة تغرس نخلة

واستهلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، زيارتهما بتفقد حديقة 30 يونيو بالخارجة، ضمن احتفالات يوم البيئة العالمى، والذى يأتي هذا العام تحت شعار «لا نملك سوى أرض واحدة»، ورافقهما نواب البرلمان وممثلو الأزهر الشريف، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة.

وغرست وزيرة البيئة والمحافظ نخلة بحديقة 30 يونيو، والتي تعد أحدث حديقة ترفيهية ثقافية تضم مجسمات لأهم المعالم والمواقع التاريخية والثقافية على مستوى الجمهورية ومسطحات خضراء وملاعب رياضية وحمام سباحة وممشى دراجات ومسجد وذلك على مساحة 8 أفدنة.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن الوزارة أعلنت أنه على مدار الثلاثة أعوام الماضية تم تنفيذ العديد من مشروعات التشجير بالمحافظة، ومن ضمنها تشجير طريق المطار بالخارجة بطول 11 كم، وبعدد 7 آلاف شجرة، وإقامة مشتل على مساحة 5 أفدنة بالخارجة، تضم كل المستلزمات من صوب زراعية ومستلزمات زراعية و30 ألف شتلة متنوعة، حيث يتم استخدام شتلات هذا المشتل في تنفيذ أعمال التشجير في جميع مراكز وقرى المحافظة والمنشآت الحكومية والعامة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر» والتي تنفذها وزارة البيئة، كما تم دعم المحافظة بـ5 آلاف شجرة زيتون ضمن مبادرة حياة كريمة، وجارى استمرار دعم المحافظة بـ5 آلاف شجرة مثمرة خلال الفترة المقبلة.

إطلاق حملة تشجير 1000 نخلة

كما أطلقت وزيرة البيئة والمحافظ حملة تشجير بمشاركة طلبة جامعة الوادى الجديد لزراعة 1000 شجرة مثمرة بطول سور جامعة الوادى الجديد، حيث شارك طلاب كليات الجامعة وأساتذة كلية الزراعة وذلك فى إطار العمل على زيادة الرقعة الخضراء والتقليل من ظاهرة الاحتباس الحراري.