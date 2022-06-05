أحمد ماهر عن مروجي شائعة وفاته: شياطين الأرض

كثير من الشائعات التي تطارد عدد كبير من الفنانين خلال الفترة الماضية كان من بينهم الفنان أحمد ماهر الذي أشيع لأكثر من مرة عن وفاته، وهو الأمر الذي أزعجه بشدة.

قال الفنان أحمد ماهر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه بالفعل واجه خلال الفترة الماضية شائعات كثيرة حول وفاته، وهذا الأمر أزعجه بشدة بمجرد سماعه، ومؤذي نفسيًا.

أحمد ماهر يعلق على شائعات وفاته

وتابع أحمد ماهر قائلا إن مروجي هذه الشائعات هم شياطين الأرض ينشرون فيها الفساد ويتسببون في أذية الناس ومحبيهم وأنهم لا يروجون شائعة وفاته فحسب ولكنهم أيضا يفعلون هذا الأمر مع عدد كبير من الفنانين.

وأكد الفنان أحمد ماهر بأنه لا يعرف من السبب وراء كل هذا الأمر وهل هو فعل مقصود أم لا؟ قائلا: «ربنا يسامحهم مش عارفة أقول إيه بس الجمهور خلاص بقي فاهم وعارف أن دي ناس بتبحث عن الترندات على حساب أرواح البشر».

آخر ظهور لأحمد ماهر

يذكر أن الفنان أحمد ماهر كان قد حرص على حضور حفل تكريم الفنان محمد صبحي الذي أقيم مساء أمس السبت على خشبة المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية بحضور وزيرة الثقافة دكتورة إيناس عبد الدايم وتم تكريمه من قبل إدارة أوبرا الميتروبوليتان الأمريكية وإهداؤه حق البث المباشر لمسرحيته الشهيرة هاملت.

كما حضر عدد آخر من الفنانين الذي شاركوا الفنان محمد صبحي في مسرحية هاملت منهم هناء الشوربجى وغيرها بالإضافة إلى فرقة استوديو الممثل التي أسسها.