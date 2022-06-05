التضامن: حملة «جوازها قبل 18 يضيع حقوقها» تستهدف الأسر الأولى بالرعاية

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعى حملة «جوازها قبل ١٨ يضيع حقوقها» وذلك لمناهضة زواج الأطفال، مشيرة إلى أن تلك الحملة تأتي ضمن أنشطة برنامج «وعي» للتنمية المجتمعية، لافتة إلى أنه من أهم أهداف الحملة هو تكوين رأي عام مناهض لفكرة زواج الأطفال.

ولفتت «التضامن»، فى تقرير لها على الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، إلى أن حملة «جوازها قبل 18 يضيع حقوقها»، ضمن إطار عمل برنامج «وعي» للتنمية المجتمعية وفعاليات حملة «بالوعي مصر بتتغير للأفضل».

أهداف حملة «جوازها قبل ١٨ يضيع حقوقها»

- توعية الأسر الأولى بالرعاية والمعرضة لخطر زواج أطفالها وما يترتب عليه من حرمان الزوجين وأطفالهما من حقوقهم الاجتماعية والمدنية.

- تكوين رأي عام مناهض لزواج الأطفال.

- التوعية بالأخطار الصحية التي تواجه الإناث تحت سن 18 سنة جراء الحمل والولادة في هذه السن.

- توضيح العلاقة بين زواج الأطفال والزيادة السكانية وزيادة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على الأسرة والدولة.

- بناء رأي عام مؤيد لتجريم كل أشكال زواج الأطفال في مصر.

استهداف الفئات والأسر الأولى بالرعاية

وأكدت «التضامن» أن حملة «جوازها قبل ١٨ يضيع حقوقها» متكاملة للقضاء على زواج الأطفال، ضمن إطار عمل برنامج وعي للتنمية المجتمعية وفعاليات حملة الوزارة، مشيرة إلى أنها تستهدف الفئات والأسر الأولى بالرعاية المستفيدة من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» الذي يصل إلى 4.1 مليون أسرة في كافة محافظات الجمهورية.

إطلاق الحملة تزامنًا مع بداية موسم الإجازات الصيفية

وأشارت إلى أنه تم إطلاق حملة «جوازها قبل ١٨ يضيع حقوقها»، تزامنًا مع بداية موسم الإجازات الصيفية التى تكثر فيها هذه الممارسة، وتتضمن الحملة أيضًا التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وصحة الأم والطفل، مشيرة إلى أن برنامج وعي يستهدف 12 قضية مجتمعية وهم «مكافحة المخدرات، والمواطنة واحترام التنوع الديني والثقافي، التربية الوالدية الإيجابية، الاكتشاف المبكر للإعاقة، الهجرة غير الشرعية، الزيادة السكانية، ختان الإناث».