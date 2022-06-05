عبدالغفار: أجرينا 1.3 مليون جراحة ضمن قوائم الانتظار بـ11.3 مليار جنيه

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة، إنّ المواطنين عانوا من قوائم الانتظار، التي كانت تمتد لشهور وربما سنوات، لإجراء عمليات جراحية بالقلب أو عملية زراعة الكلى والكبد، أو عملية جراحة للأورام.

المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول

وأضاف القائم بأعمال وزير الصحة، خلال كلمته في افتتاح المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول، المنعقد خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «أجرينا مليون و300 ألف عملية جراحية تمت خلال السنوات الماضية، بتكلفة نحو 11.3 مليار جنيه، منها قساطر قلبية وقلب مفتوح وجراحات عظام وجرحات رمد وقساطر قلبية وزراعة قوقعة وزراعة أعضاء، وما نراه اليوم حل سريع يستطيع أن يخفف آلام المرضى ويحسن جودة الحياة».

وتابع عبدالغفار، أنّ المريض بقوائم الانتظار ينتظر من أسبوعين لـ3 حتى يتلقى العلاج بهذه الدقة، ولكن هناك توجه لتقليل فترة الانتظار، والتكلفة السنوية قد تتراوح بين 3 مليار لـ3.5 مليار جنيه سنويا للإستمرار فيما بدأناه.

وشرح وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، أنّ هناك عائد استثماري عن هذه المبادرات، فكل جنيه أو دولار تم صرفه له عائد 2.5 دولار، وهناك دراسات تمت مع البنك الدولي، وهناك استفادة من الأصول فما جرى شراءه من هيئة الشراء الموحد من أجهزة، مشيرا إلى أنّ مصر تقدمت من خلال منظمة الصحة العالمية بملف متكامل للحصول على شهادة الخلو من الفيروسات الكبدية.

التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة

وأوضح عبدالغفار، أنّ مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة، استراتيجية للوزارة التي عملت من خلال الدولة للبدء في التأمين الصحي لخدمة أكثر من 5 ملايين مواطن، جرى تسجيلهم من خلال الـ6 محافظات بالمرحلة الأولى وتقديم 10 ملايين خدمة حتى الآن بجميع المحافظات.

وأكد أنّ مبادرة حياة كريمة تعمل في الآلاف من المراكز والقرى بـ20 محافظة، وهي معنية بالخدمات الصحية المتميزة، وممثلة في إنشاء أكثر من 1119 وحدة ومركز طبي و24 مستشفى و1000 سيارة إسعاف، فهذه هي الدولة المصرية، وهذا ما تم من خلال الدولة المصرية، والعمل مستمر والتطوير مستمر في المنظومة الصعبة.