«العربية للتصنيع» تعرض أول جهاز تنفس صناعي مصري على الأشقاء الأفارقة.. اليوم

تُشارك الهيئة العربية للتصنيع، بقيادة الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة، بعدد من المنتجات الطبية التي تُنتجها الهيئة خلال فعاليات مؤتمر الصحة الإفريقي الأول، الذي تُنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، برئاسة اللواء طبيب بهاء زيدان، حتى يوم 7 يونيو المقبل، والذي افتتح فعالياته الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل.

ويُعتبر جناح «العربية للتصنيع»، خلال فعاليات «المعرض» من أكبر الأجنحة المشاركة في فعاليات المؤتمر، والمتواجدة في نطاق «صالة 4»، والذي تعرض «الهيئة» فيه عددًا من منتجاتها، ومن بينها منتجات الشركة العربية الأفريقية للصناعات الطبية، التي أسستها الهيئة قبل عدة أشهر، لتختص بإنتاج عدد من المستلزمات الطبية ذات الاحتياج المحلي والإقليمي والدولي لها.

الهيئة العربية للتصنيع تعرض أول جهاز تنفس صناعي مصري بالمعرض

ويتصدر المنتجات، التي تعرضها «العربية للتصنيع»، خلال المعرض الأفريقي الأول، منتج جهاز التنفس الصناعي المصري الجديد، وهو ابتكار مصري بالكامل بنسبة 100%.

وتضم المنتجات الطبية التي تعرضها «الهيئة»، ما تُنتجه الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية ABD، المملوكة لـ«العربية للتصنيع» أيضًا، سواء أجهزة الأسرة الطبية المختلفة، مثل أسرة الرعاية المركزة، وحضانات الأطفال، والأجهزة الرياضية للعلاج الطبيعي، فضلًا عن كراسي الغسيل الكلوي، وغرف العزل الطبي، وكبائن التعقيم ضد الفيروسات.

عرض منتجات المفاصل الصناعية والخيوط الجراحية وأجهزة التطبيب عن بُعد

كما تعرض «العربية للتصنيع»، في جناحها أيضًا، كلًا من منتجات الشركة العربية الأفريقية للصناعات الطبية، مثل أجهزة التنفس الصناعي، ومساعدات التنفس، والمفاصل الصناعية، والشرائح، والمسامير الطبية، والخيوط الجراحية، وأجهزة التطبيب عن بُعد.

وذكر الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، أن الهيئة منفتحة على التعاون مع كافة الدول الإفريقية، في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهاته المستمرة بتعميق التعاون، وتلبية احتياجات الدول الصديقة والشقيقة في كافة المجالات.

وأضاف رئيس «العربية للتصنيع»، خلال استقباله وفدًا إعلاميًا أفريقيًا بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، التابعة لوزارة الخارجية، قبل أيام، أن «الهيئة»، تتعاون مع عدد من الشركات العالمية والوطنية في إطار تعميق التصنيع المحلي، واقتحام صناعات جديدة ذات قيمة مُضافة سواء للسوق المصرية، أو للتصدير للخارج.