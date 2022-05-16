رئيس «العربية للتصنيع»: توجيهات رئاسية بالانفتاح والتعاون مع الدول الأفريقية

استقبل الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، قبل قليل، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، ممثلة في الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وفدا من الإعلاميين والصحفيين الأفارقة، في إطار تعاون مصر مع الدول الأفريقية، وتعريفهم بالقدرات والإمكانيات التي تمتلكها الهيئة، وحرصها على الانفتاح والتعاون مع الأشقاء الأفارقة.

الفريق عبدالمنعم التراس: منفتحون على التعاون مع الدول الصديقة والشقيقة

وقال الفريق التراس، خلال استقباله الوفد، إنّ هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالانفتاح على التعاون مع الأشقاء الأفارقة في المجالات التي تعمل عليها، وتعزيز التعاون والتكامل، سواء في توفير وتوريد أي احتياجات للدول الأفريقية الصديقة والشقيقة، أو التعاون في المجالات التصنيعية المشتركة، فضلا عن استعداد الهيئة العربية للتصنيع الكامل، لوضع خبراتها التدريبية والفنية للتعاون والتكامل مع الكوادر الفنية من الدول الصديقة والشقيقة.

وأشاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، بالدور الكبير والبارز للوكالة الدولية للشراكة من أجل التنمية، لتعزيز التعاون والترابط بين الدول الأفريقية الشقيقة وبعضها البعض.

رئيس الهيئة العربية للتصنيع يستعرض مجالات التصنيع العسكرية والمدنية

واستعرض الفريق التراس، خلال الزيارة، أبرز المجالات التصنيعية التي تنفذها الهيئة في المجالات التصنيعية العسكرية والمدنية، وحرصها على الانفتاح مع الدول الشقيقة والشقيقة، لافتا إلى افتتاح الهيئة لمحطة طاقة شمسية في دولة أوغندا مؤخرا، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية.

وأشاد السفير محمد خليل، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، التابعة لوزارة الخارجية، بالدور الكبير الذي تلعبه الهيئة العربية للتصنيع في المجالات التصنيعية المختلفة، والمشروعات التنموية، موضحا أنّ هناك تنسيق كبير بين الهيئة، والوكالة، في تدريب العديد من الكوادر الأفريقية، والانفتاح على الشراكة في أكثر من مجال للتعاون المشترك.