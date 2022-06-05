«تنسيقية الأحزاب» تحذر من استمرار الانتهاكات داخل القدس: لا يمكن السكوت عنها

حذر النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من استمرار الانتهاكات المتكررة من الاحتلال الصهيوني في حق القدس الشريف.

انتهاكات الصهاينة

وقال «درويش» في بيان ألقاه في الجلسة العامة لمجلس النواب، إنَّ دولة الاحتلال لا رابط لها ولا حاكم، ولا يوجد هناك احترام للاتفاقيات الدولية أو المقدسات الدينية، مشددا على ضرورة التحرك، لأن ما يحدث لا يمكن السكوت عنه، خصوصًا أن قوافل الشهداء مستمرة.

وتابع أنَّ القدس ملك لكل الأديان، وإن كنا نمر بلحظة هوان أو ضعف، إلا أننا في القريب العاجل سندخل للصلاة في القدس بتأشيرة فلسطينية ولن تستطيعوا تغيير ملامح فلسطين أو القدس والشريف.

مجلس النواب

كانت الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد خصصت بداية جلستها اليوم، لعدد من البيانات العاجلة، ومن المقرر أن تناقش الجلسة العامة عددًا من الأدوات الرقابية الموجهة لوزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع.