الاحتلال يواصل انتهاكاته: يعتقل فلسطينيين.. ويبعد آخرين عن القدس المحتلة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكاتها واعتداءاتها بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، ونفذت قوات الاحتلال باعتقالات في الضفة الغربية المحتلة لعدد من المدنيين.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابين فلسطينيين من «جنين»، أحدهما يدعى «إحسان غالب حجازي»، والآخر يدعى «صهيب ماهر أبو عبيد»، على حاجز زعترة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، ونصبت حاجزاً عسكرياً غرب جنين وأعاقت حركة الفلسطينيين.

بدورها، أشارت مصادر محلية، إلى أن قوات الاحتلال، اعتقلت شابا يدعى «نجم الهدهد» عقب اقتحام منزله في بلدة جبع جنوب «جنين»، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

قوات الاحتلال تكثف وجودها في محيط قرى وبلدات جنوب وشمال شرقي جنين

وكثفت القوات الإسرائيلية، من وجودها في محيط قرى وبلدات جنوب وشمال شرقي«جنين»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

بدورها، احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، فلسطينية تدعى «سائدة محمد قبها» برفقة طفليها من قرية طورة غرب جنين، على حاجز «برطعة» العسكري.

كما أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، فلسطينيا يدعى «مراد غاز العباسي»، عن مدينة القدس المحتلة، زاعمة أنه يشكل خطرًا على أمن «دولة الاحتلال»، فما فرضت محكمة «عوفر العسكرية» التابعة للاحتلال، على طفل يدعى «ريان نايف أبو مفرح»، يبلغ من العمر «14 عامًا» من بلدة تقوع جنوب شرقي «بيت لحم» الواقعة في الضفة الغربية المحتلة، غرامة مالية مقدارها 5000 شيكل، مقابل الإفراج عنه، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

بدورها، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى، المعروفة اختصارا باسم «الأونروا»، إطلاق فريق استشاري لخبراء التعليم معترف بهم عالميا للمساعدة في ضمان حصول أكثر من 550 ألف طالب من لاجئي فلسطين، على إمكانية الحصول على تعليم جيد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وفي لبنان، قالت «الوكالة الوطنية للإعلام»، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ألقت قنابل مضيئة على الحدود «اللبنانية - الفلسطينية» المحاذية لبلدة مركبا.

«نفتالي بينيت»: دولة الاحتلال تشهد حالة غير مسبوقة تقترب من الانهيار

بدوره، قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إن إسرائيل تقف أمام اختبار حقيقي، مشيرا إلى أن دولة الاحتلال تشهد حالة غير مسبوقة تقترب من الانهيار، وتواجه مفترق طرق تاريخي.

وأشار بينيت، إلى أن دولة الاحتلال وصلت قبل عام إلى واحدة من أصعب لحظات الانحطاط، فوضى ودوامة انتخابات لا تنتهي وشلل حكومي.

بدوره، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الإدارة برئاسة جو بايدن تشعر بقلق عميق جراء تصاعد العنف في شرق القدس المحتلة والضفة الغربية، مشيرا -حول مقتل الصحفية غفران الوراسنة تحت حجج باطلة، واعتداء سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على جنازتها- إلى أن «واشنطن» حثت جميع الأطراف على العمل للحفاظ على الهدوء وضبط النفس.

وأشارت وسائل إعلام أمريكية، إلى أن الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، قررت تأجيل جولة لرئيس الولايات المتحدة، جو بايدن في الشرق الأوسط إلى شهر يوليو المقبل، وفاق لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

«مايكرسوفت» تحبط هجمات إلكترونية استهدفت شركات إسرائيلية:«بولونيوم» وراء المخططات

بدورها، أعلنت شركة «مايكروسوفت»، إحباط هجمات إلكترونية مصدرها لبنان كانت تخطط لاستهداف شركات إسرائيلية، بما ذلك شركات في مجال الدفاع والخدمات المالية، مشيرة في بيان، إلى تعليق أكثر من 20 حساب على «ون درايف» نتيجة إساءة استخدام خدمة استضافة الملفات، بهدف تنفيذ هجمات إلكترونية على شركات إسرائيلية.

وأوضحت «مايكروسوفت»، على موقعها الرسمي أن المنظمة التي تقف وراء تلك المخططات تدعى «بولونيوم»، حيث تتخذ من لبنان مقرا لها ويعتقد بوجود صلات وتعاون مع وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية، مضيفة إلى أن «بولونيوم» استهدفت أكثر من 20 منظمة مقرها في إسرائيل ومنظمة حكومية دولية واحدة تعمل في لبنان على مدار الأشهر الثلاثة الماضية.

من جانبها، دعت منظمة «مبادرة المخيريق» غير حكومية، التلفزيون الباكستاني الحكومي إلى إعادة أحد مراسليه إلى عمله يدعى «أحمد القريشي» بعد إقالته بسبب زيارته إلى إسرائيل مع مجموعة معنية بالحوار بين الأديان في مايو الماضي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأقال التليفزيون الباكستاني، القريشي، عقب زيارته إلى القدس المحتلة، حيث التقى رئيس «دولة الاحتلال» إسحاق هرتسوج، فيما قال الصحفي الباكستاني، إنه قم بتغطية الزيارة التي كانت من جانب أفراد عاديين، كصحفي مستقل يعمل في باكستان والمنطقة.