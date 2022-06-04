تقرير: القدس في دائرة استهداف مخططات استيطانية تهويدية واسعة

أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، أنّ مدينة القدس المُحتلة في دائرة استهداف مخططات استيطانية تهويدية واسعة في الفترة المقبلة.

منطقة E1 لم تُرفع عن جدول الأعمال الإسرائيلي

ووفقًا للتقرير، فإن الاستيطان في المنطقة المصنفة E1 لم يرفع عن جدول الأعمال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنّه يهدف ربط القدس بعدد من المُستوطنات الواقعة إلى الشرق كمستوطنة معاليه أدوميم من خلال مُصادَرة أراضٍ فلسطينيّة بالمنطقة ومنع أي توسّع فلسطيني مُحتَمل في القرى والبلدات الواقعة في هذه المنطقة.

وبحسب التقرير الأسبوعي، يهدف المُخطط إلى إحداث تغيير ديموغرافي ضمن سياسية تهويد القدس بما تُطلِق عليه إسرائيل «القدس الكبرى» والتي تُشكّل مساحتها ما نسبته 10% من مساحة الضفة الغربيّة المُحتلة.

وتلك الخطة تقضي عمليًا على أي احتمال لإنشاء دولة فلسطينية متصلة في الضفة الغربيّة وعاصمتها القدس الشرقيّة.

بحسب ما نقلته وكالة «معا» الفلسطينية، فبعد تعليق مخطط تقسيم الضفة الغربية إلى شطرين مطلع العام وسط ضغوط دولية والتعهد للولايات المتحدة بأن دولة الاحتلال لن تمضي قدما في المشروع، وضعت بلدية القدس مرة أخرى على جدول الأعمال لاجتماع مقرر في يوليو القادم مشروع البناء في E1.

جلسة لمناقشة المشاريع الاستيطانية

ويقول التقرير إن السلطات الإسرائيلية تعتزم بحث البناء والتوسع الاستيطاني في المنطقة، مشيرًا إلى أن ما تُسمى الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال أعلنت عن تحديد جلسة في 18 يوليو المقبل يكون على جدول أعمالها مناقشة المشاريع الاستيطانية التي حصلت على الموافقة المبدئية.

وبحسب ما ذكرته «معا»، يأتي إعلان الإدارة المدنية ردًا على التماس مستوطنة «معاليه أدوميم» للمحكمة العليا الإسرائيلية عقب تجميد التوسع والبناء الاستيطانية وتعليق خطة البناء في المستوطنة بتوجيه من الحكومة الإسرائيلية، وذلك عقب ضغوطات من دولية وأخرى من الإدارة الأمريكية.