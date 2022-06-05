مناقشة طلبات إحاطة ومقترحات برلمانية لتطوير الصناعة وتعزيز المنتج المحلي

شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات واسعة حول ملف دعم الصناعة المصرية، وذلك على خلفية مناقشة عدد من طلبات الإحاطة والاقتراحات برغبة المقدمة من النواب لوزيرة التجارة والصناعة بحضور الوزيرة نيفين جامع.

البرلمان يناقش ملف الصناعة

أكد النواب أنه بالرغم من دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى للصناعة المصرية إلا أن عددا من الأجهزة التنفيذية تقف حائلا أمام دعم جميع الصناعات.

وحذر النواب من تدهور حال الصناعة المصرية بسبب البيروقراطية والروتين.

وقال النائب محمد سليمان إنه رغم اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بصناعة الجلود وإنشاء مدينة للجلود، باعتبارها صناعة راسخة إلا أنه لم يتم إصدار سوى 16 رخصة من أصل 300 مصنع، بسبب الببروقراطية.

جلسة «النواب» عن الصناعة

وجه النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، انتقادات للحكومة بسبب عدم وجود إجراءات حقيقية لتوطين المنتج المحلي، وتساءل عن إجراءات لتسهيل توفير مدخلات الإنتاج لصالح الصناعة المصرية.

وأضاف: نحتاج كل مؤسسات الدولة والوزارات لعمل محفزات حقيقية للنهوض بالصناعة التي ترتفع بالدولة وقت الأزمات.

وطالب النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب بضرورة وضع استراتيجية لوجود منتج مصرى ينافس فى دول العالم، وقال خلال الجلسة العامة بمجلس النواب إن المصانع المتوقفة أزمة حقيقية تواجة العديد من المستثمرين.

وأشار النائب أيمن محسب إلى أهمية الكشف عن خطة الوزارة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلي وحل مشكلات المناطق الصناعية، ولفت إلى وجود 5184 مصنع متعثر يجب حل أزمتهم ليتمكنوا من المساهمة في دفع الإقتصاد الوطني.