«السيسي» لمكتشف «الالتهاب الكبدي الوبائي»: لي عظيم الشرف أني التقيت بك

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمشاركين في حفل افتتاح المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول، المنعقد خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيووقال: «أحيي كل من ساهم بإخراج المؤتمر بهذا الشكل وأتمنى أن تحيتي واحترامي للدكتور أولتر الحاصل على جائزة نوبل ومكتشف فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي، تصل إليه، أنا تحدثت معه خلال جلوسنا سويًا، ولكن اسمح لي قدام الدنيا كلها اللي بتشوفنا دلوقتي أقدم لك كل التحية والاحترام والتقدير».

وأضاف السيسي خلال حديثه: «لي عظيم الشرف أني التقيت بحضرتك هنا، أنا اللي ليا عظيم الشرف إني شوفتك واسمح لي أقول لك إني شُفت المرض ده مؤلم جدًا وكنا بنعاني منه ولكن لو فيه إرادة وأمل هيكون فيه إنجاز».