تاج الدين: الاهتمام بالقطاع الصحي في عهد السيسي غير مسبوق في تاريخ مصر

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، إنّ ما شهدته مصر في الفترة الماضية في مجال الرعاية الصحية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لم يحدث في تاريخ مصر، مشيرًا إلى أنّ مشكلاته كانت لا تنتهي، ولكن ما حدث في مصر خلال فترة كورونا، وما تبعها من أزمة روسيا وأوكرانيا، يدل على فكر صائب وإرادة سياسية لم تحدث من قبل في دعم القطاع الصحي، وذلك بشهادة العالم.

المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول

وأضاف تاج الدين، خلال كلمته ضمن فعاليات الجلسة الحوارية بافتتاح المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول، المنعقد خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022، تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ القطاع الصحي ليس مستشفيات وأدوية فقط، لكن هناك مؤثرات أخرى مثل القمح وصوامع القمح والبنية التحتية والطرق والمحاور والكهرباء.

موازنة الصحة

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية: «أدرس الموازنة القادمة لقطاع الصحة في مصر منذ 3 أيام، وحتى أتأكد أقول إنّ هذه الأرقام لم تحدث في تاريخ مصر، وكل الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي».