تراجع أسعار الخام في البورصة العالمية..يقلص أرباح "مصر للألمونيوم"

واصلت أسعار خام الألمونيوم التراجع في البورصات العالمية بنسبة تزيد على الـ40% منذ وصولها إلى أعلى مستوياتها في السنوات الأخيرة في 20 مارس 2022 عندما سجل سعر طن الألمونيوم الخام نحو 3865 دولارًا للطن إلى نحو 2731 للطن مساء أمس السبت.

سعر طن الألمونيوم الخام يسجل 2731 دولارًا للطن

ووفقاً لموقع «انفيستينج» لعالمي سجل سعر طن خام الألمونيوم في البورصة العالمية في لندن مساء أمس السبت نحو 2731 دولارا أمريكي للطن الواحد منخفضاً من نحو 3865 دولارا للطن في مارس الماضي قبل أن تهبط إلى 3217 دولارا للطن في الشهر التالي أبريل ثم سجلت 2752 دولارا للطن في نهاية مايو الماضي.

وقال مصدر مطلع بشركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات قطاع الأعمال العام إنَّ شركته تحقق أعلى أرباح مع ارتفاع أسعار الخام عالمياً مؤكّداً لـ«الوطن» أنَّ هبوط سعر طن الألومنيوم عالمياً يمثل خسائر للشركة المملوكة للدولة.

شركة مصر للألومنيوم تصدر 50% من المنتجات في الأسواق الدولية

وتابع المصدر أنَّ أهمية سعر طن الألومنيوم في البورصات العالمية يعود إلى أن شركة مصر للألومنيوم تبيع نصف منتجاتها في الأسواق العالمية إذ أنها تصدر نحو 50% من المنتجات في الأسواق الدولية في الوقت الذي تضخ خلاله باقي الإنتاج في السوق المحلية.

كان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام كشف في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر اقتصادي في نهاية شهر مايو الماضي أنَّ الشركة القابضة للصناعات المعدنية تدرس بيع 25% من حصة الشركة إلى مستثمر استراتيجي لتطوير أعمال الشركة المتمثلة في إضافة خط إنتاج سابع إذ أن الشركة العريقة تضم 6 خطوط إنتاج.

ووفقاً للقوائم المالية لشركة مصر للألومنيوم المنشورة في بورصة الأوراق المالية تحولت الشركة التي تم تأسيسها في عام 1976 من الخسائر بقيمة تصل إلى 347.72 مليون جنيه في الفترة من يوليو 2020 وحتى مارس 2021 إلى تحقيق أرباح بقيمة 1.6 مليار جنيه في الفترة من يوليو 2021 وحتى مارس 2022.