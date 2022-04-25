أسعار الألمونيوم تتراجع عالمياً.. وتوقعات بالزيادة قبل نهاية يونيو

تراجعت العقود الآجلة للألمونيوم إلى 3100 دولار للطن، وهو أدنى مستوى لها في 11 أسبوعًا، وسط مخاوف من أن تباطؤ النمو العالمي سيضر بالطلب على المعادن حيث تكافح الصين فيروس كورونا، ومن المقرر أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بشكل حاد.

مساعٍ عالمية لاستبدال روسيا بالصين

وأظهرت أحدث البيانات الرسمية الصينية، انخفاض واردات الصين من خامات الألمونيوم الأولي بنسبة 55.1% عن العام السابق في مارس وبنسبة 71% في الربع الأول، بينما ارتفع إنتاج الألمونيوم الصيني بنسبة 1.8% إلى 3.3 مليون طن في 12 شهرًا حتى مارس، وهو أعلى مستوى منذ مايو الماضي.

علاوة على ذلك، عززت الصين صادرات الألمونيوم، حيث ارتفعت بنسبة 26.7% على أساس سنوي إلى 1.6 مليون طن في الربع الأول، حيث يسارع العالم لاستبدال حصة روسيا المعُاقَبة في السوق العالمية التي تبلغ 6% تقريبًا.

توقعات بزيادة الأسعار خلال عام

تاريخياً، وصل الألمونيوم إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4103 في مارس 2022، ومن المتوقع أن يتم تداول الألمونيوم عند 3321.77 دولار أمريكي للطن بنهاية هذا الربع يونيو 2022، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من منصة Trading Economics، وسطت تقديرات أن يجرى التداول عند 3561.61 دولار للطن في غضون عام.

يتم تداول عقود الألمونيوم الآجلة في الغالب في بورصة لندن للمعادن LME وبورصة نيويورك التجارية COMEX وبورصة شنغهاي للعقود الآجلة، ويبلغ حجم العقد الآجل القياسي 5 أطنان، ويستخدم الألمونيوم على نطاق واسع في تطبيقات الفضاء والتعبئة والتغليف والسيارات وعربات السكك الحديدية وكمواد بناء، وتمثل الصين ما يقرب من 60 في المائة من إنتاج الألمونيوم العالمي، وتوجد أكبر موارد البوكسيت، المادة الخام للألمونيوم في أستراليا والصين وغينيا.