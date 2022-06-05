السيسي لشركات الأدوية العالمية: أفريقيا سوق واعد.. و 65% من سكانها شباب

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنّ قلة الموارد في القارة الأفريقية، يجب ألا تكون عائقًا أمام تحقيق الأهداف، وأضاف مخاطبا سكان القارة السمراء: «أي هدف محتاج موازنات وفلوس كتير، بس تجربتنا هنا، جبنا شركات أدوية أمريكية واتكلمنا معاهم عشان يساهموا معانا بتوفير العلاج، بتكفلة مالية نقدر عليها، عشان نعالج ملايين المصابين بفيروس سي في مصر».

المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في فعاليات الجلسة الحوارية ضمن افتتاح المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول، المنعقد خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022: «الدواء ساعتها كان بـ10 آلاف دولار، وأخدناه بتكلفة أقل، وده أمر مشكور لشركات الأدوية»، وتابع مخاطبًا شركات الأدوية: «بقولهم خلوا بالكم أفريقيا سوق واعد، خلال 30 سنة بالكتير هنبقى 2.5 مليار شخص».

السيسي يشكر مكتشف علاج فيروس سي

وتابع الرئيس السيسي: «أفريقيا سوق كبير أوي، بالتالي المستقبل لأفريقيا، 60% أو 65% من أهلها شباب، وأنا أسجل احترامي واحترام كل المصريين لمكتشف علاج فيروس سي والشركات الأدوية المصنعة له».