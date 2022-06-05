السيسي: الحمد لله على مشاركتي لأبناء بلدي في القضاء على فيروس سي بمصر

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه كان يتساءل قبل اكتشاف فيروس سي، لماذا لم يكتشف أحد هذا المرض وعلاجه حتى الآن؟ مشيرًا إلى أن ذلك الأمر كان يشغله كثيرًا ويفكر فيه باستمرار.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في حفل افتتاح المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول، المنعقد خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو: «ربنا سبحانه وتعالى خلاني أعيش وأشوف المرض ده وأشوف علاجه، وكنت بدرس الموضوع دا بعمق، والحمد لله ساهمت مع أبناء بلدي أنهي هذا المرض في مصر».

وتابع الرئيس: «عاوز أقول إن العلماء الأجلاء اللي الناس مابتعرفهمش وما بتشوفهمش لكن بتشوف أثرهم، الأمر ده مقدر على المستوى الإنساني والأخلاقي، ولما عملنا إجراء الفحص الشامل بمصر كنا حوالي 95 مليون، والنهارده إحنا 102 مليون أو 104 ملايين».