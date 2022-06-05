نواب يقدمون مقترحات للنهوض بالاستثمارات وتشغيل المصانع المتوقفة للنهوض بالاقتصاد

انتقد عدد من أعضاء مجلس النواب غياب فكرة الشباك الواحد، وتأثيرها على الاستثمارات في مصر، وأكد النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة لمناقشة طلبات الإحاطة والاقتراحات برغبة المقدمة لوزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أن الإعفاءات الضريبية والجمركية وتسهيلات الحصول على الأراضي لإقامة المجمعات الصناعية أمور هامة لدعم الاستثمار والمستثمرين.

وتساءل النواب عما تم تنفيذه من تكليفات القيادة السياسية للنهوض بالصناعة المصرية، وشددوا على أن البيروقراطية هى سبب هروب الاستثمارات.

تفاصيل جلسة مجلس النواب اليوم

وقال النائب أحمد بلال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: «نحن أمام ملف مرتبط بالأمن القومي، هو ملف الصناعة ولا يمكن استمراره بهذا الشكل فى ظل بناء الجمهورية الجديدة».

وأشار إلى أن الحكومة بالكامل فشلت فى حل أزمة الغزل والنسيج، فضلا عن تطوير الماكينات بالمحلة.

أكد النائب مجدى ملك، عضو مجلس النواب أن نجاح الصناعة يمثل دفعة قوية للدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية، والدولة شعرت منذ 2011 بالتحديات بعد توقف عدد من المصانع عن العمل.

مطالب بتشغيل المصانع المتوقفة

وتساءل «ملك»: ماذا قدمت الدولة لتشغيل هذه المصانع؟ لاسيما أن 50% من مساحات المناطق الصناعية مستغلة والباقى غير مستغل، وأشار إلى أن محافظة المنيا على سبيل المثال بها 200 مصنع يعملون بالفعل وباقي المنطقة الصناعية غير مستغلة

وأكد النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن أوضاع الصناعة في مصر صعبة، لافتا إلى وجود 114 ألف مصنع، لكن المصانع القادرة على الانتاج والتصدير تمثل 25% فقط من هذا العدد.

وقال «إمام» إن الحساب الختامي للعام المالي الماضي كشف عدم استخدام هيئة التنمية الصناعية 66% من مخصصاتها فقط، مضيفا أنه من الظلم تحميل الأزمة لوزارة الصناعة فقط، بل تتحملها هيئات ووزارات أخري.

وطالب المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، وزارة التجارة والصناعة، بضرورة الكشف عن رؤيتها بشأن النهوض بقطاع الصناعة وإنقاذه من الأزمة التي يعاني منها، لافتا إلى أن حجم الناتج القومي من الصناعة يبلغ 750 مليار جنيه فقط.