رئيس صناعة النواب يطالب بتشكيل لجنة لإدارة الأزمات للنهوض بالصناعة

قال النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن القطاع الصناعي يعاني من مشاكل ضخمة جدًا، مشيرا إلى تأثير أزمة كورونا وتأثير الحرب الروسية الأوكرانية على القطاع الصناعي والاستثمار.

وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، أثناء مناقشة عددا من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات مناقشة عامة، بحضور وزيرة الصناعة الدكتورة نيفين جامع، أن لجنة الصناعة لها عددا من المطالب وبالفعل استجابت الوزيرة خلال لقاءات اللجنة بجزء من المطالب في حين أن هناك أجزاء أخرى ليست في سلطة الوزيرة بل تتعلق بوزارات أخرى.

مجلس النواب

وطالب رئيس صناعة النواب بتشكيل لجنة تسمى لجنة إدرة الأزمات، تضم كلًا من وزارة الصناعة ووزارة المالية ووزارة التخطيط ووزارة البيئة ووزارة الكهرباء ووزارة البترول، نظرًا لأن هذه الوزارات متداخلة ومتشابكة في بعض الأعمال، موضحا أن الهدف من هذه اللجنة هو النهوض بالصناعة.

وشدد رئيس لجنة الصناعة على أنه إذا كنا جادين للصعود والنهوض بالصناعة يتم تشكيل لجنة إدارة الأزمات والتي تضم عددًا من الوزارات.

وكان مجلس النواب بدأ منذ قليل خلال جلسته العامة لمواجهة وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع من خلال عدد من طلبات الإحاطة الموجهة لها.

لجنة الصناعة

كما وضع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب شروط وقواعد منح الكلمة للأعضاء خلال الجلسة العامة، قائلًا: «الجلسة رقابية ورقابة المجلس لا تنتهي وفي أي وقت، وأضاف أن كل نائب ممن قدم الوسائل الرقابية من طلبات إحاطة وطلبات مناقشة عامة وأسئلة وغير ذلك سيتم منحه دقيقتين بما يعني 120 ثانية، وعلى النائب الدخول في الموضوع دون إضاعة للوقت»