رئيس صناعة النواب يطالب بتشكيل لجنة لإدارة الأزمات للنهوض بالصناعة

رئيس صناعة النواب يطالب بتشكيل لجنة لإدارة الأزمات للنهوض بالصناعة
كتب:
محمد يوسف
12:28 م | الأحد 05 يونيو 2022
مجلس النواب - أرشيفية
قال النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن القطاع الصناعي يعاني من مشاكل ضخمة جدًا، مشيرا إلى تأثير أزمة كورونا وتأثير الحرب الروسية الأوكرانية على القطاع الصناعي والاستثمار.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، أثناء مناقشة عددا من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات مناقشة عامة، بحضور وزيرة الصناعة الدكتورة نيفين جامع، أن لجنة الصناعة لها عددا من المطالب وبالفعل استجابت الوزيرة خلال لقاءات اللجنة بجزء من المطالب في حين أن هناك أجزاء أخرى ليست في سلطة الوزيرة بل تتعلق بوزارات أخرى.
مجلس النواب
وطالب رئيس صناعة النواب بتشكيل لجنة تسمى لجنة إدرة الأزمات، تضم كلًا من وزارة الصناعة ووزارة المالية ووزارة التخطيط ووزارة البيئة ووزارة الكهرباء ووزارة البترول، نظرًا لأن هذه الوزارات متداخلة ومتشابكة في بعض الأعمال، موضحا أن الهدف من هذه اللجنة هو النهوض بالصناعة.
وشدد رئيس لجنة الصناعة على أنه إذا كنا جادين للصعود والنهوض بالصناعة يتم تشكيل لجنة إدارة الأزمات والتي تضم عددًا من الوزارات.
وكان مجلس النواب بدأ منذ قليل خلال جلسته العامة لمواجهة وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع من خلال عدد من طلبات الإحاطة الموجهة لها.
لجنة الصناعة
كما وضع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب شروط وقواعد منح الكلمة للأعضاء خلال الجلسة العامة، قائلًا: «الجلسة رقابية ورقابة المجلس لا تنتهي وفي أي وقت، وأضاف أن كل نائب ممن قدم الوسائل الرقابية من طلبات إحاطة وطلبات مناقشة عامة وأسئلة وغير ذلك سيتم منحه دقيقتين بما يعني 120 ثانية، وعلى النائب الدخول في الموضوع دون إضاعة للوقت»