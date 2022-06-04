إنهاء خصومة ثأرية بأطفيح بحضور النائب علاء عابد وعدد من أعضاء «النواب» و«الشيوخ»

أنهى النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب حزب مستقبل وطن وتحت رعاية النائب شحاتة أبو زيد، والحاج أحمد رشاد، خصومة ثأرية اليوم بين عائلتي البخاتية «الزاويدية» والسلمانية «الدشانية»، بمركز أطفيح بالجيزة وتم تقديم «الجودة والكفن» وتم الصلح وإنهاء الخصومة الثأرية بين الأطراف.

وجاء ذلك بحضور عدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، النائب علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، اللواء صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والنائب محمد السلاب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، والنائب خالد تامر طايع أمين مساعد الحزب بالجيزة ، والنائب عمرو عكاشة، أمين مساعد الحزب بالجيزة، النائب نادر الخبيري، أمين مساعد الحزب بالجيزة، والنائب أحمد سعد نويصر، والنائبة هند رشاد، والنائب حسام عاشور، والنائب عماد الدرجلي والنائب وليد المليجي، وعمر زايد، والنائب طارق الطويل، وبحضور سكرتير محافظة الجيزة محمد نور.

«الداخلية» تؤمِّن الصلح

قامت قوات وزارة الداخلية بتأمين الصلح، وبحضور اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة، وبحضور رجال الأزهر والكنيسة، وبحضور كبار عائلات الصف وأطفيح والعياط وجنوب الجيزة والشباب والأهالي وتم تقديم «الجودة والكفن» وتم الصلح وإنهاء الخصومة الثأرية بين الأطراف.

وأكد النائب علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، والنائب محمد مصطفى السلاب والنائب صلاح أبو هميلة الأمين العام لحزب مستقبل وطن، أن الصلح خير كما جاء في الكتاب الكريم، وأن الرسالات السماوية الثلاث حثتنا على السلام والتآخي والمحبة.

النبي أوصى بالجار والصلح

ولقد أوصانا النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بما فيه خيرنا وصلاح أمرنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا، ومما وصانا به: أن نحسن إلى الجيران سواء أكانوا من الأقارب أو من عامة المسلمين، أو من غير المسلمين، واستمرت الوصية بالجار من جبريل عليه السلام لنبينا ـ صلى الله عليه وسلم ـ حتى ظن أنه سيورثه، وما ذاك إلا لعظم حق الجار، وقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم (ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه).