«الشباب» تنظم زيارة للمشاركين بمنحة ناصر للقيادة لمجلسي النواب والشيوخ

نظمت وزارة الشباب والرياضة، زيارة لمقر مجلسي الشيوخ والنواب للوفود المشاركة في منحة ناصر للقيادة الدولية - الدفعة الثالثة، والمقامة تحت شعار «شباب عدم الانحياز وتفعيل الجنوب - جنوب»، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنظيم وزارة الشباب والرياضة.

رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنحة ناصر

وحرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، على التواجد بين المشاركين خلال زيارة مجلسى النواب والشيوخ.

وخلال الجلسة الحوارية، التي عُقدت بقاعة مجلس الشيوخ، قدم وزير الشباب والرياضة الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على رعايته الدائمة لمنحة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر والتي تُعد رمزاً للاستلهام والانتصار، وكذلك رعاية الرئيس السيسي لمختلف الفعاليات والأنشطة والمشاركات المصرية العربية والإفريقية والعالمية والتي يجتمع فيها العالم أجمع تحت مظلة بلد السلام والحضارة مصر العامرة في ظل الجمهورية الجديدة.

صبحي: استضافة الفعاليات الرياضية العالمية لتدعيم الروابط ترسيخا للهوية

وأوضح وزير الشباب والرياضة، حرص مصر على استضافة العديد من الفعاليات الرياضية القارية والعالمية وإقامة المنتديات بحضور مختلف شباب العالم لتدعيم الروابط الثقافية والحضارية بين الشعوب، ترسيخاً للهوية وإعلاءً لمبادئ التضامن والتأكيد على دور مصر الريادي في الفترة الحالية وخطط التعاون المثمر بين مصر والعديد من دول العالم في المجالات المختلفة.

وقال «صبحي»: «كل الشكر والتقدير والامتنان للمؤسسات التشريعية بمجلسيها الشيوخ والنواب، لدينا بالوزارة برلماني الطلائع والشباب يعدان من أهم المشروعات التي تهتم بهما الوزارة، ونسعى دائما لتطويرهما وتهيئة كل الأجواء وتحفيز المشاركين لإطلاق إبداعاتهم تحضيراً لمستقبل مرتبط بالتشريع المصرى والدور النيابي والغرف النيابية، بغرض التعلم والمحاكاة وهي من أحد أهم مستهدفات برلمان الشباب سعياً نحو تعايش أعضاء البرلمان مع جميع التحديات التى تواجه المجتمع، كما يتم التنسيق مع أعضاء مجلس النواب المصري للاستعانة بأعضاء برلمان الشباب في العمل معهم على أرض الواقع».

و‏في كلمته، أوضح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: «أن منحة الزعيم جمال عبد الناصر للقيادة الدولية، تأتي تجسيدًا حقيقيًا وفاعلاً لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تجاه تعزيز دور الشباب عالميًا وتمكينهم، فمنذ أن تولى رئاسة الجمهورية، اتخذ خطوات عملية وسريعة نحو دمج الشباب في المؤسسات التنفيذية المختلفة»، مشيراً إلى أنه لا يخفى على الجميع الدور البارز لمصر وللرئيس جمال عبد الناصر في تأسيس حركة عدم الانحياز إبان فعاليات مؤتمر باندونج عام 1955 إيمانًا من مصر باحترام حقوق الإنسان.

وأضاف رئيس مجلس الشيوخ: «دعا الرئيس لإطلاق عام 2023 عاماً للشباب العربي، على أن يتم تنظيم مجموعة من الأنشطة بالتناوب بين العواصم العربية المختلفة على مدار العام، كما دعا لدراسة إنشاء اتحاد للشباب العربي، كآلية متطورة تعمل كمنصة تساهم في تعظيم التفاعل بين الشباب العربي بشكل منتظم».