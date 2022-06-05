المشدد من 5 سنوات إلى المؤبد لـ 22 متهما في قضية اللجان النوعية بحلوان

قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، معاقبة 22 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان المحظورة، في قضية «اللجان النوعية بحلوان»، بالمشدد من 5 سنوات إلى السجن المؤبد.

وعاقبت المحكمة كلًا من عبدالرحيم الصاوي، وعمر عباس، وعبدالرحمن أبو طالب بالسجن المؤبد عما أسند اليهم.

السجن المشدد 15 عامًا

وعاقبت كلًا من عمرو شريف، بالسجن المشدد 15 عامًا، والمتهمين ياسر محمد، وهاني حسني، ومحمد رمضان، ومصطفى جمال، وفرج رمضان، ويوسف مهدي، وعبدالرحمن موسى، وكامل سمير، وميساء السيد، وعبدالسلام إبراهيم بالسجن المشدد 10 سنوات.

السجن المشدد 5 سنوات

كما عاقبت كلًا من الحدث سيان مجدي محمد وعبدالرحمن إسماعيل وإسلام عنتر بالسجن 5 سنوات، وإلزام المحكوم عليهم، عدا الثاني والرابع عشر والسابع عشر بالمصاريف.

وقضت المحكمة ببراءة كل من مصطفى أحمد، وسالم صلاح، وعبدالله شحاتة، ويوسف إبراهيم، ورضا محمد

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين حسام الدين فتحي أمين، وطارق صلاح درة، وبحضور حمدي الشناوي أمين عام مأمورية طرة، وأمانة سر شنودة فوزي.

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ، قيام المتهمين وعددهم 22 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، أنّه عقب أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة، قاموا بقتل مواطن بعدما خطفوا واحتجزوا آخر وظلوا يعذبون فيه ظنًا منهم أنهما من أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة الإرهابية الذين هم أحد أعضائها.

وبعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين وجهت لهم عدة تهم كان من أبرزها الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، فضلًا عن اتهامهم بخطف أحد المواطنين وتعذيبه وقتل آخر، ظنًا منهم أنهما من أرشدا قوات الأمن عن مكانهم وتعاونا معهم.