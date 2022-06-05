النطق بالحكم على 22 متهما بعد قليل في قضية اللجان النوعية بحلوان

تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بعد قليل، اليوم الأحد، جلسة الحكم على 22 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان المحظورة، في قضية «اللجان النوعية بحلوان».

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين حسام الدين فتحي أمين، وطارق صلاح درة، وبحضور حمدي الشناوي أمين عام مأمورية طرة، وأمانة سر شنودة فوزي.

اختطاف وقتل مواطن

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ، قيام المتهمين وعددهم 22 متهما من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، أنّه عقب أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة، قاموا بقتل مواطن بعدما خطفوا واحتجزوا آخر وظلوا يعذبوا فيه ظنا منهم أنهما هما من أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة الإرهابية الذين هم أحد أعضائها.

التهم الموجهة للمتهمين

وبعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين وجهت لهم عدة تهم كان من أبرزها الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، فضلا عن اتهامهم بخطف أحد المواطنين وتعذيبه وقتل آخر، ظنا منهم أنهما هما من أرشدا قوات الأمن عن مكانهم وتعاونا معهم.