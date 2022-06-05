القاهرة الأكثر مشاركة في «إحلال السيارات» بـ16 ألفا.. والإسكندرية بالمرتبة الثانية

سجلت محافظة القاهرة المركز الأول في قائمة المحافظات الأكبر مشاركة في المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة، التي مر على تاريخ إنتاجها أكثر من 20 عامًا بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي أو الوقود المزدوج في نحو 15 شهرًا منذ إطلاق المبادرة في الأول من يناير 2021 وحتى نهاية شهر مايو الماضي.

وكشف الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات المتقادمة أنَّ محافظة القاهرة تصدرت كل المحافظات كأكثر المحافظات مشاركة في مبادرة الإحلال بنحو 15 ألفًا و900 سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي بينما جاءت محافظة الإسكندرية في المرتبة الثانية بنحو 1700 سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي والوقود المزدوج.

الإسكندرية في المرتبة الثانية

وأضاف «عوض» لـ«الوطن» أنَّ عدد السيارات التي تمّ استبدلها في محافظة السويس 300 سيارة، بينما تمّ إحلال نحو 280 سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي في الوقت الذي سجلت أعداد عدد السيارات التي تمّ استبدالها في محافظة بورسعيد 320 سيارة تعمل بالغاز الطبيعي.

وأكّد المتحدث الرسمي باسم مبادرة «إحلال السيارات» أن السيارات الجديدة التي تم تخصيصها في إطار المبادرة بلغت نحو 18 ألفًا و800 سيارة جديدة تتوزع بين سيارات «ملاكي وتاكسي وميكروباص» خلال الفترة من يناير 2021 وحتى نهاية شهر مايو الماضي، بعدما بلغت أعداد الطلبات التي تمّ تسجيلها على الموقع الإلكتروني حتى الآن وصلت إلى نحو 39 ألفًا و500 طلب إحلال جديد.

الحافز الأخضر

وأشار إلى أنَّ قيمة الحافز الأخضر الذي تحملته وزارة المالية كحوافز وتسهيلات في إطار المبادرة 425 مليون جنيه، إذ تخصص حافز أخضر بالنسبة للسيارات الملاكي 10% من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه، وفي حالة السيارة التاكسي 20٪ بحد أقصى 45 ألف جنيه، وفي حالة الميكروباص 25٪ بحد أقصى 65 ألف جنيه.