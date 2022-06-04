فتح باب التسجيل بمبادرة «إحلال السيارات» لأهالي الأقصر وأسوان خلال أيام

ارتفعت أعداد الطلبات التي تلقتها المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة التي مر على تاريخ إنتاجها أكثر من 20 عامًا إلى نحو 39 ألفًا و500 طلب إحلال بينما بلغت أعداد السيارات الجديدة التي تعمل بالغاز الطبيعي، التي سلمتها المبادرة منذ انطلاقها في يناير 2021 وحتى نهاية شهر مايو الماضي نحو 18 ألفًا و600 سيارة جديدة.

المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات

وقال الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمي لمبادرة إحلال المركبات الرئاسية إنَّ المبادرة تلقت نحو 39 ألفًا و500 طلب لإحلال السيارات المتقادمة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي أو الوقود المزدوج، مؤكّداً أنَّ المبادرة الرئاسية سلمت نحو 18 ألفًا و600 سيارة تعمل بالغاز الطبيعي منذ انطلاق المبادرة في يناير 2021 وحتى نهاية شهر مايو الماضي.

وأضاف «عوض»، لـ«الوطن»، أنَّ السيارات المتقادمة التي استلمتها المبادرة حتى الآن تمهيدًا لتخريدها بلغت نحو 18 ألفًا و500 سيارة منذ يناير 2021 في الوقت الذي بلغ الحافز الأخضر 425 مليون جنيه، تحملتها الخزانة العامة للدولة للموازنة العامة للدولة حتى الآن.

ضم مدينة شرم الشيخ وإتاحة التسجيل لمواطنيها

وكشف المتحدث الرسمي لمبادرة إحلال المركبات الرئاسية أنَّه تمّ ضم مدينة شرم الشيخ إلى المبادرة، وتمّ إتاحة التسجيل لمواطنيها علي الموقع الإلكتروني للمبادرة مع الأسبوع الأخير من مايو 2022، وتأتي مشاركة مدينة شرم الشيخ مواكبة مع الاستعدادات القائمة لعقد مؤتمر المناخ «Cop 27» في شهر نوفمبر المقبل بعد ضم محافظتي الأقصر وأسوان، إلى المبادرة مع منتصف شهر أبريل 2022، وخلال أيام سوف يتاح التسجيل لمواطني المحافظتين على الموقع الإلكتروني للمبادرة.

وانطلقت المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة، التي مر على تاريخ إنتاجها أكثر من 20 عامًا في يناير 2021 في 7 محافظات مصرية، وهي القاهرة والجيزة والقليوبية بالإضافة إلى محافظتي السويس وبورسعيد، إضافةً إلى محافظة الإسكندرية إلى جانب ضم 3 محافظات جديدة مؤخراً.