عاجل.. وزيرة الصناعة: 48 ألف فرصة عمل جديدة وتخصيص أراضي لـ79 مستثمرا

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن هناك إجراءات جديدة سيتم اتخاذها خلال الأيام القادمة لتسريع وتيرة العمل في المصانع والمجمعات الصناعية، لافته إلى أنه سيتم إصدار رخص المصانع الجديدة خلال 20 يوما لبدء حركة العمل.

وأشارت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم بمجلس النواب برئاسة المستسار الدكتور حنفي جبالي ، والمخصصة للرد على الأدوات الرقابية المقدمة من النواب بشأن العراقيل التى تواجه دعم ملف الصناعة فى مصر، إلى التوجه فى التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى المحافظات، وقالت: استهدفنا إنشاء 17 مجمع صناعى في عدد من المحافظات، بواقع 5046 وحدة، توفر 48 الف فرصة عمل للشباب.

دعم الاستثمار

وحول الإجراءات التى قدمتها الوزارة لدعم الاستثمار والمستثمرين، أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن رئيس الوزراء اصدر قرارا بتشكيل لجنة لتخصيص الأراضي الصناعية وتسعيرها برئاسة هيئة التنمية الصناعية وعضوية كافة الجهات المعنية.

تخصيص أراضي للمستثمرين

واستطردت قائلة: اللجنة تختص بتوحيد جـــهة التعامـل مع المســتثمر للحصــول على موافقات الجــهات المعنية في ضوء الإجراءات المتبعة التي تتعلق بإنشاء المصانع، ودراسة جميع طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على أراضي صناعية، ووضع إجراءات تستهدف سرعة البت في الطلبات المقدمة للجنة من المستثمرين الراغبين في أراضي صناعية، وسرعة إصدار تراخيص البناء والتشغيل النهائية خلال فترة زمنية محددة ووضع مخطط توضيحي بالخطوات التي يسير عليها كل مستثمر وصولا الى حصوله على الموافقة النهائية لترخيص مصنعه، مشيرةً فى هذا الاطار الى انه تم من خلال اللجنة تخصيص أراضي لعدد 79 مستثمرا بمساحة تزيد على 760 ألف متر مربع.