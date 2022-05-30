نيفين جامع تقرر تشكيل المشاركين في مجلس الأعمال «المصري - البولندي»

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قراراً بتشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري البولندي برئاسة الدكتور أسامة السعيد، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للصلب المخصوص.

وجاء التشكيل بعضوية المهندس عمرو قنديل، شركة كاما لطلاء وتشغيل المعادن والسيد هشام السويدي، شركة إنيرجيا للصناعات الحديدية والمهندس باسل الباز، شركة الشرقيون للبتروكيماويات والمهندس سمير الليثي، الشركة المصرية لاإنتاج الألكيل بنزين الخطى (أيلاب)، والمهندس أحمد حافظ، شركة إيديال استاندرد انترناشيونال والسيد عمر مهنا، شركة الإسكندرية للإطارات والمهندس أحمد التوني، شركة بي آند جي للعصائر والمركزات والسيد محمد الدماطي، شركة الصناعات العربية الغذائية (دومتي).

هذا بالإضافة إلى المهندس حازم مؤمن، شركة وجدي مؤمن وشركاه للصناعات النسيجية والدكتور علاء عرفة، الشركة السويسرية للملابس الجاهزة والمهندس طلبة رجب، شركة تي إن سي للملابس الجاهزة والسيد خالد البنا، شركة مصر الخضراء للاستثمار الزراعي (أجرين)، والسيد/ علاء دياب، شركة الزراعة الحديثة (بيكو)، والسيد هاني أمين، شركة النساجون الشرقيون إنترناشيونال والسيد علاء الدين شحاتة، شركة ماك للموكيت والمهندس عبد العزيز الجمل، شركة المتحدة للصناعات (السويدي) والمهندس خليل إبراهيم، شركة فريش إلكتريك للأجهزة المنزلية والمهندس أيمن عبد العليم، شركة القاهرة لصناعة مواد التعبئة والتغليف (كوباك) والسيد أمجد نصر، شركة بلانيت للسياحة، إلى جانب ممثل عن كل من الهيئة القومية للإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع والهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

مدة عمل المجلس 3 سنوات

وقد نص القرار على أن تكون مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع المصرية وتضمن أن يرفع رئيس الجانب المصري تقريراً دورياً نصف سنوي عن جهود ونشاط المجلس إلى وزير التجارة والصناعة متضمناً ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين، وأن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج وكذا المكاتب التجارية بمعاونة المجلس في أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاطه.

حرص الوزارة على إيجاد قنوات تواصل

وقالت الوزيرة إن تشكيل الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصري البولندي يأتي في إطار حرص الوزارة على إيجاد قنوات تواصل فعالة لتعزيز حركة التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة والتعاون الصناعي بين مصر وبولندا خلال المرحلة المقبلة خاصةً في ظل العلاقات المتميزة التي تربط البلدين، لافتةً إلى أن التشكيل يضم عددا من الكفاءات والخبرات في القطاعات التي تمثل الركيزة الأساسية للتعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين مصر وبولندا.