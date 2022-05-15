نيفين جامع: توفير الأراضي الصناعية للمستثمرين «حق انتفاع» وبأسعار تكلفة المرافق

بتعميق منظومة التصنيع المحلي وتوفير بدائل الاستيراد ومستلزمات الإنتاج، فضلاً عن تلبية احتياجات التوسعات الصناعية، الأمر الذي يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري وتوفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب.

جاء ذلك خلال تصريحات الوزيرة بالمؤتمر الصحفي العالمي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء للإعلان عن خطة الحكومة للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، بناء على تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

توفير جميع الصلاحيات اللازمة لتيسير عملية التخصيص

وقالت الوزيرة إنه فيما يتعلق بمنظومة تخصيص الأراضي الصناعية، أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية رئيس الهيئة العامة للاستثمار ومساعد وزير الإسكان ومساعد وزير التنمية المحلية وتختص بوضع القواعد والإجراءات الخاصة بتخصيص الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية، ومنحهم جميع الصلاحيات اللازمة لتيسير عملية التخصيص مع ضمان جدية المشروعات التي ستقام على هذه الأراضي مشيرةً إلى ان اللجنة تعقد اجتماعاتها بصفة دورية كل أسبوعين بهدف البت في كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين

وفي هذا الإطار، أوضحت أن الوزارة ستتولى بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية توفير الأراضي الصناعية للمستثمرين بنظام حق الانتفاع وإتاحتها بأسعار تكلفة الترفيق.

جامع: المستثمرون أكدوا الالتزام بالحفاظ على العمالة

وفى ردها على تساؤل حول أهمية ربط الحوافز التي ستمنح للمستثمرين بالحفاظ على حقوق العمالة، أكدت وزيرة التجارة والصناعة أن جميع المستثمرين اللذين التقت بهم على مدار الشهور الثلاثة الماضية لبحث تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري، أكدوا التزامهم بالحفاظ على العمالة، وإنما السعي لزيادة رواتبهم لمواجهة ارتفاع الأسعار، وهو ما حدث أيضا خلال أزمة كورونا.

ووجهت وزيرة التجارة والصناعة التحية لرجال الصناعة على مواقفهم الوطنية وتجاوبهم مع الحكومة في امتصاص آثار الأزمات الاقتصادية العالمية، واستمرار دوران عجلة الإنتاج، وهو ما ساهم في زيادة معدلات الإنتاجية والتصدير وتوفير فرص عمل جديدة.