السجلات تكشف: آمبر هيرد أجرت منزلًا بـ22 ألف دولار.. وتشكو من الإفلاس

في الوقت الذي تواصل الممثلة الأمريكية آمبر هيرد تصريحاتها حول عدم قدراتها على دفع الالتزامات المادية، وتحديدًا مبلغ الـ8.3 مليون دولار التي تدين بها لزوجها السابق جوني ديب بحسب قرار المحكمة الذي أدانها بالتشهير، كشف موقع «TMZ» الأمريكي، أن «هيرد» أنفقت مبالغ باهظة لضمان الرفاهية لنفسها ولعائلتها خلال فترة المحاكمة.

واختارت آمبر هيرد قصًرا على مساحة 13 ألف قدم مربع، ليكون مقر إقامتها أثناء تواجدها في ولاية فرجينيا لحضور جلسات محاكمتها التي استمرت على مدار 6 أسابيع، ويقع القصر على بعد حوالي 25 دقيقة من محكمة مقاطعة فيرفاكس حيث جرت المحاكمة، ويضم كلا من ملعب تنس خاص به ومسرح سينمائي منزلي محترف وغرفة لياقة بدنية مع منتجع صحي، وفقا للتقرير الذي نشره الموقع الأمريكي.

آمبر هيرد أجرت منزلًا طوال فترة المحاكمة يضم مسرحًا منزليًا ومنتجعًا صحيًا

وتكشف السجلات أن المنزل تم تأجيره في 4 مايو مقابل 22 ألف دولار شهريًا، وكشف الجيران أن الممثلة الأمريكية كانت تعيش في المنزل مع طفلتها أونه بيج هيرد وشقيقتها ويتني.

محامية آمبر هيرد: فريق جوني ديب القانوني تلاعب بالأدلة.. وهيئة المحلفين تأثرت بالرأي العام

آمبر هيرد ملزمة في الفترة الحالية بسداد أكثر من 8 ملايين دولار لزوجها السابق، وكشفت محاميتها إيلين بريدهوفت، إنها بصدد الاستئناف على الحكم لأن موكلتها تمتلك جميع الأسباب التي تمكنها من ذلك، خاصة أنها لا تملك المال الكافي لدفع التعويضات.

واتهمت محامية الممثلة الأمريكية فريق جوني ديب بالتلاعب بالأدلة التي أدت إلى خسارة موكلتها في المحاكمة، وتابعت في حديثها خلال لقائها في برنامج «Today Show»، أن هيئة المحلفين في القضية تأثرت بالرأي العام بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي.