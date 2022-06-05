«عون» يحذر إسرائيل من أي نشاط يتعلق بالغاز في المنطقة البحرية

حذر ميشال عون الرئيس اللبناني، من خطورة قيام إسرائيل بأي نشاط يرتبط بالغاز في المنطقة المتنازع عليها، قائلًا إنَّ أي نشاط في هذه المنطقة يعد عملًا عدائيًا، بحسب ما نشرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية، في نبأ عاجل منذ قليل.

عون: أي نشاط إسرائيلي يعد استفزازي

وقال الرئيس اللبناني خلال صفحته الرسمية على موقع التغريدات الشهير «تويتر» إن المفاوضات الخلصة بترسيم الحدود الجنوبية البحرية ما زالت مستمرة، وممارسة إسرائيل أي نشاط في المنطقة يعد عملًا استفزازيًا وعدائيًا في الوقت ذاته.

وذكرت الرئاسة اللبنانية، صباح اليوم، بمطالبة الرئيس اللبناني رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، بتزويده بمعلومات دقيقة ورسمية حول دخول السفينة الإسرائيلية «إنرجان باور» المنطقة البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل.

وكانت صحيفة «النهار» اللبنانية، أكدت صباح اليوم أن السفينة الإسرائيلية، المخصصة لاستخراج الغاز الطبيعي المسال وتخزينه دخلت حقل «كاريش» متجاوزة الخط 29، واقتربت من المنطقة المتنازع عليها بعدما وصلت 5 كلم من الخط 23.

جار تثبيت موقع السفينة الإسرائيلية

وذكرت الصحيفة اللبنانية وفقًا لمعلوماتها، أنَّه جار العمل على تثبيت موقع السفينة الإسرائيلية، وتزوديها بوحدة إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتخزينه «ENERGEAN POWER» في حقل كاريش.

وأوضحت الصحيفة أنَّه بالتوازي مع تلك العملية فإنَّه الجانب الإسرئايلي يعمل بالتوازي على إرساء سفينتين بحيث يكون على متن الأول وحدة خاصة بإطفاء الحرائق «Boka Sherpa»، أما الثاني «Aaron S McCal» ستكون خاصة بنقل العاملين.