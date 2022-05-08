الرئيس اللبناني يؤكد تضامن بلاده مع مصر بعد الهجوم الإرهابي بغرب سيناء

أدان الرئيس اللبناني ميشال عون الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة رفع مياه غرب سيناء معربًا عن ثقته في أن مصر تتجاوز هذا الاعتداء وتخرج منه قوية بفعل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي وتماسك شعبها الشقيق.

الرئيس اللبناني: الهجوم الإرهابي بغرب سيناء يستهدف أمن مصر

وأشار «عون» في برقية عزاء، اليوم الأحد، بعث بها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أنه تابع باستهجان تفاصيل الهجوم الإرهابي الذي استهدف منطقة غرب سيناء وأدى إلى وقوع شهداء وجرحى في صفوف الجيش، مشددًا على أنه يستهدف أمن واستقرار مصر.

«عون»: مصر تتجاوز هذا الاعتداء وتخرج منه قوية

كما أكد تضامن لبنان رئيسًا وشعبًا مع مصر في هذه المحنة، وتقدم بأحر التعازي إلى أسر الشهداء، داعيًا الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.