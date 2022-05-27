ارتفاع في أسعار الوقود في لبنان للمرة الخامسة خلال أسبوعين

تفاقمت الأزمة الاقتصادية في لبنان رغم انتهائه من إجراء الانتخابات البرلمانية، مؤخرا، وكان أحد تجليات هذه الأزمة ارتفاع أسعار الوقود في لبنان، اليوم، للمرة الخامسة خلال أقل من أسبوعين، فيما زادت أسعار الخبز المدعوم بالتزامن مع الزيادة الكبيرة في سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة اللبنانية في السوق غير الرسمية.

مصرف لبنان المركزي يحاول السيطرة على ارتفاع أسعار الوقود في لبنان

ولاحقا حاول مصرف لبنان المركزي السيطرة على الموقف، وأصدر قرارا يسمح فيه للمواطنين بالحصول على الدولارات بالكميات التي يحتاجونها وفقا لسعر منصة صيرفة الرسمية بدء من يوم الإثنين المقبل، ما وضع حدا للزيادات المستمرة في سعر صرف الليرة أمام الدولار الذي ارتفع سعره 3000 ليرة في يوم واحد، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقبل قرار مصرف لبنان، أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قرارا بزيادة أسعار الخبز المدعوم لتصبح ربطة الخبز الصغيرة بـ 9 آلاف ليرة بدلا من 7 آلاف، وزيادة سعر الربطة المتوسطة لتسجل 15 ليرة بدلا من 13 ألفا.

ارتفاع في أسعار الوقود في لبنان.. جدول أسعار جديد للمحروقات

وفيما يتعلق بارتفاع أسعار الوقود في لبنان، صدر اليوم جدول أسعار جديد للمحروقات تم فيه تثبيت سعر البنزين بنوعيه لتسعيرة على منصة صيرفة الرسمية وزيادة صفيحة المازوت بقيمة 30 ألف ليرة لتسجل 762000، فيما زاد سعر قارورة الغاز بقيمة 24 ألف ليرة لتسجل 471000.

ووسط مخاوف من غضب شعبي بدا من خلال تغريدات على وسائل التواصل الاجتماعي، أصدر مصرف لبنان قرارا دعا فيه حاملي الليرة اللبنانية من مواطنين ومؤسسات، من الراغبين في تحويلها إلى دولار، بتقديم طلب إلى المصارف اللبنانية ابتداء من الاثنين المقبل، وذلك على سعر منصة صيرفة على أن تتم تلبية هذه الطلبات خلال 24 ساعة.

وأكد المصرف أن هذا العرض مفتوح ومتاح يوميا، ما أدى إلى ارتياح كبير في السوق وتراجع لحظي لسعر الصرف دون أن ينعكس ذلك على الأسعار حتى الآن وسط توقعات بالاتجاه إلى تخفيضها.

شكوك حول قدرة لبنان على سداد الدين رغم إجراء الانتخابات البرلمانية

وكانت وكالة فيتش قد أكدت أن خروج لبنان من وضع التخلف عن سداد الدين ما زال صعبا بعد الانتخابات البرلمانية اللبنانية التي شهدتها والتي وصفتها بغير الحاسمة، وذكرت الوكالة أن نتائج انتخابات 15 مايو غير الحاسمة في لبنان تزيد صعوبة تمكن أي معسكر من تشكيل أغلبية مستقرة مسيطرة في البرلمان، وذلك حسبما نقلت سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل.