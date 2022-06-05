«قطاع الأعمال» يوقع عقد شراكة لتطوير وتنمية كورنيش المقطم والمصاطب

شهد الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، حفل توقيع عقد شراكة بين شركة النصر للإسكان والتعمير إحدى شركات الشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، مع شركة سكوب العالمية الهندسية، لتطوير وتنمية كورنيش المقطم والمصاطب.

وتقع أرض المشروع بمنطقة المقطم بالهضبة العليا والوسطى على مساحة 1750000 متر مربع .

ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة في تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص.