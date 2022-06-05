وفد «الشيوخ الفرنسي»: ندعم مصر في قضية السد الأثيوبي

استقبلت لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ برئاسة النائب عفت السادات، وفدا من مجلس الشيوخ الفرنسي، وشهد اللقاء بحث العلاقات المصرية الفرنسية و تقديم دعوة لمجلس الشيوخ المصري ورئيسه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لزيارة مجلس الشيوخ الفرنسي.

العلاقات المصرية الفرنسية

وناقش الاجتماع اليوم، في مجلس الشيوخ، أوجه العلاقات والتعاون الوطيدة بين مصر وفرنسا في مختلف المجالات، وقدمت لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية شرحا للإنجازات التي شهدتها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة فيما يتعلق بمجال تمكين المرأة و تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، إضافة إلى الخطوات الرامية لتعظيم قيمة الانسان المصري من خلال مشروع حياة كريمة.

الوفد الفرنسي يشدد على العلاقات الوطيدة بين البلدين

وأكد الوفد الفرنسي على العلاقات الوطيدة بين مصر وفرنسا، وكذلك مساندة فرنسا لموقف مصر في قضية السد الأثيوبي، وشهد الاجتماع الحديث عن دعم علاقات الصداقة البرلمانية بين مصر وفرنسا.

وحضر اللقاء نائب السفير الفرنسي ورئيس جمعية الصداقة المصرية الفرنسية ومستشار سفارة فرنسا بالقاهرة .