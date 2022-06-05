29 قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» للأكثر احتياجا حتى 10 يونيو «مجانا»

تطلق وزارة الصحة والسكان المصرية، 54 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، خلال الفترة من يوم 1 إلى 10 يونيو، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشيرة إلى أن القوافل تنتشر في المحافظات كافة بشكل دوري، وتتغير أماكن هذه القوافل يوميًا لضمان وصولها لكل المحافظات.

20 قافلة مجانية ضمن حياة كريمة بالمحافظات

وقالت «الصحة» في بيان لها، إن القوافل الطبية المجانية تتمركز يومي 5 و6 يونيو، بمناطق بلانة مركز نصر النوبة محافظة أسوان، وخالد بن الوليد مركز العامرية محافظة الإسكندرية، والوحدة الصحية بابو رماد مركز حلايب محافظة البحر الأحمر، كما سيتم إطلاق 4 قوافل طبية بمناطق وحدة الكيلو 17 مركز القنطرة غرب محافظة الاسماعيلية، وقرية 6 مركز إدكو محافظة البحيرة، ومركز الطبي التجمع الأول بحي القاهرة الجديدة محافظة القاهرة، وزاوية الجدامي مركز مغاغة محافظة المنيا، وذلك في يومي 6 و7 من الشهر نفسه.

6 قوافل طبية يومي 7 و8 يونيو

وأضافت الوزارة خلال البيان الصادر عنها، كما ستطلق 6 قوافل طبية أخرى يومي 7 و8 يونيو، في مناطق وحدة الأسد مركز العامرية محافظة الإسكندرية، والعطيات مركز ابنوب محافظة أسيوط، وكفر حميد حي العياط محافظة الجيزة، وأبو منقار مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، ووحدة طب الأسرة بمرسى علم محافظة البحر الأحمر، وناي مركز قليوب محافظة القليوبية.

13 قافلة طبية يومي 8 و9 يونيو

وتابعت: سيتم إطلاق 13 قافلة طبية يومي 8 و9 يونيو، في مناطق نجع عزوز مركز دشنا محافظة قنا، المثاني مركز النجيلة محافظة مطروح، والجواهين مركز جرجا محافظة سوهاج، ومركز طبى الأسمرات حي المقطم محافظة القاهرة، والشيخ حسن مركز مطاي محافظة المنيا، والمصطفية مركز المحلة أول محافظة الغربية، وكفر الشرفا الغربي مركز تلا محافظة المنوفية، وكلح الجبل مركز ادفو غرب محافظة أسوان، وسماديس مركز الرحمانية محافظة البحيرة، وطما فيوم مركز اهناسيا محافظة بني سويف، والميسري مركز كفر سعد محافظة دمياط، ووادي مكتب- وادي النديه مركز أبورديس محافظة جنوب سيناء، ومركز شباب شندورة بحي الجناين محافظة السويس.

3 قوافل طبية يومي 9 و10 يونيو

وأشارت الصحة إلى أنه سيتم إطلاق 3 قوافل طبية يومي 9 و10 يونيو، في مناطق وحدة المستعمرة الصحية مركز القصير محافظة البحر الأحمر، والفرايحة مركز أولاد صقر محافظة الشرقية، وأبو هريرة - عمرو بن الخطاب مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد.

قوافل حياة كريمة الطبية

وبحسب وزارة الصحة والسكان، توجه القوافل الطبية ضمن حياة كريمة للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، على أن تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.