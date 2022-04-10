البنك الدولى: 90% من صادرات الحبوب في أوكرانيا توقفت

أعلن البنك الدولي، أن الاقتصاد الأوكراني سينكمش بنسبة 45%، والروسي 11% هذا العام، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وأضاف البنك الدولي، أن اقتصاد دول شرق أوروبا سينكمش بنسبة 30% بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.

نصف الشركات الأوكرانية أغلقت أبوابها بسبب الحرب

وأشار البنك الدولي، إلى أن نصف الشركات الأوكرانية أغلقت أبوابها بسبب الحرب، لافتًا إلى أن 90% من صادرات الحبوب في أوكرانيا توقفت.

وشنت روسيا حربها على أوكرانيا، في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، وفرض عدد من الدول عقوبات على موسكو بسبب تلك الأزمة، على رأسها أمريكا وبريطانيا.

وأجرت عدة جولات من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، لم تسفر عن نتائج على أرض الواقع حتى الوقت الحالي.