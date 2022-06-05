المؤبد لمدرب كمال أجسام متهم بقتل جاره والشروع في قتل شقيقه بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار خالد الشباسي رئيس المحكمة، بالسجن المؤبد لمدرب كمال أجسام، لاتهامه بقتل جاره والشروع في قتل شقيقه بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، بسبب خلافات الجيرة، كما قضت بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لنفس المتهم، لتزويره بطاقة رقم قومي وجواز سفر خاصًا بمدرس يعمل بإحدى الدول العربية ووضع صورته الشخصية على تلك البيانات بغرض الهروب من تلك الجناية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية 269 لسنة 2014 جنايات قسم ثان بنها، والمقيدة برقم 564 لسنة 2014 كلي شمال بنها، أن المتهم «أحمد إ م»، مدرب كمال أجسام، حدثت مشادة كلامية بين زوجته وبين زوجة المجني عليه، وعند عودة المتهم من عمله اشتكت إليه ما حدث وتعدي الجيران عليها بالسب والضرب، وعلى الفور توجه المتهم لشقة المجني عليه بالطابق العلوي، إلا أنه لم يجده، وتوجه على الفور لمكان تواجد المجني عليه بأحد الأندية المطلة على نهر النيل ببنها، وانتظره فور خروجه رفقة شقيقه المجني عليه الثانى ووالدتهما.

تعدي زوجة المجني عليه على زوجة المتهم

وعند تحرك المجني عليه قام المتهم وشخصان آخران بإيقافهم وإنزالهم من السيارة والتعدي عليهم بالضرب، وسدد المتهم الرئيسي 3 طعنات للمجني عليه الأول، ما أدى إلى وفاته على الفور، وعند تدخل شقيق المجني عليه، تعدوا عليه بالضرب وطعنوه بطعنتين بالرقبة وجانبه الأيمن إلا أنه تم إنقاذه بالعلاج، وهربوا من مكان الواقعة، إلا أن جهود رجال أمن القليوبية تمكنت من ضبط المتهمين الآخرين وتقديمهم للمحاكمة، فأصدرت المحكمة حكمها حضوريًا بالسجن المؤبد بحق المتهمين، وأيضًا السجن المؤبد غيابيًا بحق المتهم الرئيسي.

تزوير بطاقة رقم قومي

واستغل المتهم الرئيسي، تواجد أحد الأشخاص والذي يعمل مدرسا بإحدى الدول العربية، فقام بتزوير بطاقة رقم قومي وضع عليها صورته، وبيانات هذا الشخص الموجود بالخارج، كما أنه قام باستخراج جواز سفر بنفس البيانات، بغرض الهروب من جناية القتل والتي صدر حكم مسبق بحقه بشأن الواقعة الأولى، إلا أنه تم ضبطه بعد شك رجال الجوازات بالصورة والبيانات ليعترف بواقعة التزوير.

ونوهت المحكمة في أسباب حكمها في واقعة القتل، بأنها أخذت المتهم بأقصى قدر من الشدة متاح أمامها حال كونه صادر في حقه حكم غيابي بالسجن المؤبد، مما يحول دون معاقبته بأشد من ذلك عند نظر إعادة الإجراءات، منوهة إلى أنها قد استخلصت نية القتل وتوافر الجرم المرتكب في حق المتهم، من موالاته طعن جاره وشقيقه ومواصلة التعدي عليهما، ومن ترصده المسبق وسبق إصراره وعزمه على ارتكاب الواقعة.

انتحال صفة مدرس يعمل بالخارج

وتابعت المحكمة أن حكمها بشأن واقعة التزوير، فقد انتحل المتهم صفة مدرس معار بالخارج واستخراجه بطاقة رقم قومي ببياناته بصورته هو «المتهم»، وجواز سفر بصورته هو «المتهم» مزورين للهرب خارج البلاد للإفلات من العقاب في جريمة القتل، منوهة بأنها أخذته بأكبر قدر متاح أمامها من الشدة.