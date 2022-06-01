نظر أولى جلسات محاكمة تشكيل عصابي للنصب على المواطنين بالغربية اليوم

تنظر محكمة جنح مركز طنطا، اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة المتهمين بتشكيل عصابي مكون من ربة منزل وزوجها ووالدتها، للنصب على المواطنين بالحصول على أموالهم بدعوى توظيفها في الأجهزة الكهربائية، مقابل فوائد شهرية 30%، واستولوا على نحو 5 ملايين جنيه.

إحالة المتهمين لمحكمة جنح طنطا

كانت نيابة مركز طنطا، قررت إحالة المتهمين الأحد الماضي، إلى محكمة جنح طنطا، وذلك بعد تجديد حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد سماع أقوال الضحايا الذين اتهموا ربة المنزل بمساعدة وزوجها ووالدتها بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم من منتصف شهر ديسمبر الماضي، بدعوى توظيفها في الأجهزة الكهربائية مقابل أرباحا تقدر بنسبة 30% شهريا، على أن يحصلوا على تلك الأرباح كل 3 شهور.

وفي شهر مارس الماضي، تفاجئ الضحايا بتهرب المتهمين من دفع النسبة المتفق عليها، حتى هربوا من منزلهم في قرية صناديد، في وقت متأخر من الليل خوفا من القبض عليهم، مما دفعهم إلى تحرير محاضر ضدهم، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم مختبئين داخل أحد المنازل على أطراف قرية سبرباي.

بلاغات بتعرض مواطنين للنصب

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا، يتضمن تحرير محاضر من قبل عدد من المواطنين ضد «أيمن. ر»، وزوجته «منار. ف» وحماته "«أمال. ص»، مقيمين قرية صناديد، إحدى قرى مركز طنطا، بتهمة النصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية قدرت بنحو 5 ملايين جنيه، بزعم استثمارها في تجارة الأدوات الكهربائية مقابل أرباحا تقدر بنسبة 30 % فوائد شهرية، وبعد تأكد التحريات من صحة البلاغات المقدمة، تم ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق والتي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقررت إحالتهم إلى المحكمة، والتي تنظر اليوم أولى جلسات القضية.