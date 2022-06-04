بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة المتهمة بقتل الطفلة ساندي

تنظر محكمة جنايات الجيزة، بعد قليل، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة المتهمة بقتل الطفلة «ساندي» زوجة عمها، وذلك انتقامًا من والدتها نظرًا لوجود خلافات فيما بينهما بإحدى قرى مركز الصف بمحافظة الجيزة.

وضعت الطفلة داخل الغسالة

وجاء في أوراق القضية بعد إحالتها للمحكمة وانتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهمة «دنيا. خ»، أنها قصدت قتل الطفلة المجني عليها «ساندي البالغة من العمر 5 سنوات»، وذلك بعدما استدرجتها بعيدا عن الأعين بحجة اللهو مع أطفالها داخل منزلها، وبعدها أطبقت بيديها على عنقها حتي فاضت روحها إلى بارئها، ولإخفاء معالم الجريمة التي ارتكبتها أخفت جثة الطفلة المجني عليها، داخل غسالة الملابس الخاصة بها، وذلك خشية افتضاح أمرها أو أن تنكشف جريمتها.

نقل الجثة إلى سطح المنزل

وأضافت أوراق القضية، أن المتهمة لم تكتفي بذلك بل قامت بعد ذلك بوضع جثة الطفلة المجني عليها داخل جوال بلاستيكي، ونقلتها إلى أعلى سطح منزلها، وذلك أثناء انشغال أفراد أسرة الطفلة في البحث عنها بعدما غابت عن أنظارهم لساعات طويلة.

بداية الواقعة.. بلاغ لشرطة النجدة

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من قسم شرطة الصف، يفيد بالعثور على جثة طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، داخل جوال بلاستيكي خلف منزلها، وذلك بعد ساعات من اختفائها، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين صحة الواقعة.

اعترافات المتهمة

وبعمل التحريات وجمع المعلومات، وسؤال جميع أفراد أسرة المجني عليها وأقاربها والجيران، وعن ما إذا كان هناك أي خلافات مع أحد، وبتضييق الخناق على الجميع اعترفت المتهمة «دينا. خ» زوجة عم الطفلة المجني عليها بارتكابها للجريمة، وذلك لوجود خلافات فيما بينها وبين والدة الطفلة، بسبب تفرقة معاملة أهل زوجها بينهما، وهو ما أثار الضغينة في نفسها فأقبلت على ارتكاب جريمتها.

تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، والتي أمرت بعدها بإحالة المتهمة للمحكمة الجنائية العاجلة ووجهت لها النيابة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.