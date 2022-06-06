تذاكر حفل حمزة نمرة و«كايروكي» في السعودية قاربت على النفاد

يقدم الفنان حمزة نمرة حفلين غنائيين في المملكة العربية السعودية، ويشاركه فريق «كايروكي»، وذلك على مدار يومي 10 و11 يونيو الجاري، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، على أن يكون الحفل الأول في العاصمة السعودية الرياض على مسرح «أبو بكر سالم»، والثاني في مدينة جدة على مسرح «ليالينا»، وفقا للهيئة العامة للترفيه المنظمة للحفل.

وعبر عدد كبير من الجمهور عن تحمسهم للحفل، حيث علق عدد من المتابعين عبر حسابتهم على موقع «تويتر»: «وأخيرا حمزة نمرة أعشقه وأعشق أغانيه»، بينما أضاف آخر: «والله مو مصدق حمزة نمرة وكايروكي في حفل واحد»، وعلق ثالث: «سعيد جدا بأول حفلة لك في الرياض ومتأكد بتكون حفلة خرافية، وأتمنى تغني ياعود الرمان الجمهور السعودي يحبها كثير وإذا فيه اغاني من التراث السعودي بيكون أحلى وأحلى».

الجمهور السعودي يختار أغاني حفل حمزة نمرة.. والفنان المصري: «اتفقنا»

وطلب الجمهور السعودي من حمزة نمرة، الأغاني التي يرغبون في سماعها خلال الحفلين سواء الرياض أو جدة، حيث قال أحد أفراد الجمهور: «حفلة جدة بالله غنيلنا: إنسان، چل چل يالرمان، القصة واللي كان، الوقعة الأخير ويا ديرتي»، ليرد عليه الفنان المصري: «اتفقنا»، وطالب آخر تقديم أغنية من التراث السعودي «طلب أخير نبغى تراث سعودي بصوتك» ليختار «نمرة» أغنية «يا عود الرمان».

أسعار حفل حمزة نمرة وكايروكي في السعودية.. تصل لـ 1200 جنيه

وتأتي تذاكر حفل حمزة نمرة و«كايروكي» في المملكة العربية السعودية، في 3 فئات تبدأ من 60 ريالا وتصل إلى 250 ريالا سعوديا، وتم بيع نسبة كبيرة من التذاكر وتبقى عدد محدود، وذلك وفقا للموقع الرسمي للحجز:

- الفئة الأولى (وقوف): يصل سعرها لـ60 ريالا سعوديا وهو ما يقارب 300 جنيه مصري.

- الفئة الثانية: يصل سعرها لـ100 ريال سعودي، وهو ما يقارب 500 جنيه مصري.

- الفئة الثالثة: يصل سعرها لـ250 ريالا سعوديا، وهو ما يقارب 1200 جنيه مصري.