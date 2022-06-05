عاجل.. وزير العدل يصدر قرارا بتشكيل لجنة لإعداد قانون الأحوال الشخصية 

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل قرارًا بتشكيل لجنة لإعداد قانون الأحوال الشخصية برئاسة القاضي عبد الرحمن محمد عبد الرحمن حنفي، رئيس محكمة استئناف طنطا سابقًا وعضو مجلس القضاء الأعلى.

تختص اللجنة بإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية للمسلمين ومحاكم الأسرة، يهدف إلى تحجيم النزاعات، وتحقيق العدالة الناجزة من خلال رؤية متوازنة تضمن حقوق سـائر الأفراد

وبحسب قرار وزير العدل، تعقد اللجنة اجتماعاتها بديوان عام وزارة العدل، وتضع نظام عملها، ويعاونها عدد من الخبراء والمختصين

العدل: 4 أشهر للانتهاء من قانون الأحوال الشخصية

تنتهي اللجنة من عملها خلال أربعة شهور من تاريخ هذا القرار، ولوزير العدل مد هذه المدة للأجل الذي يراه مناسبًا حتى انتهاء اللجنة من أعمالها، وتقديم مشروع القانون إلى الوزارة.

بريد إلكتروني لتلقي الاقتراحات.. وسرية تامة على المناقشات

اللجنة تتلقى الاقتراحات بشأن التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، وذلك على البريد الإلكتروني m.o.jaip.gov.eg خلال خمسة عشر يوما من تاريخ هذا القرار.

يلتزم أعضاء اللجنة والمجموعة الاستشارية بالمحافظة على سرية الاجتماعات والمداولات، والامتناع عن الإدلاء بالتصريحات والأحاديث حتى تقديم مشروع القانون إلى الوزارة.

ولرئيس اللجنة تشكيل مجموعة استشارية من المتخصصين لإحالة موضوع محدد إليها، وأخذ مشـورتها فيما يعرض عليها من مسائل الأحوال الشخصية، ومن بينها المسائل الطبية والاجتماعية، والمالية، والدينية، وغير ذلك .