وزير العدل: الإعلان عن تشكيل لجنة قانون الأحوال الشخصية غدا

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إنّ أحد أهم محاور اجتماعه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، مشددًا على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي شديد الاهتمام بالأسرة المصرية، إذ وجه بتشكيل لجنة من المتخصصين في مسائل الأحوال الشخصية، بحيث تفضي إلى قانون متوازن يراعي كل المصالح المتعددة الموجودة في العلاقات الأسرية.

وأضاف مروان في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي عبر قناة صدى البلد، أن مشروع القانون سيكون متوازنا ويحقق المصالح المختلفة للأسرة المصرية، لافتًا إلى أنّ اللجنة قانونية قضائية فقط، وأي شخص يقدم مقترح ستدرسه اللجنة بعد الانتهاء من مشروع قانونها، حيث ستجري حوارا مجتمعيا بخصوص القانون لتلقي ردود الأفعال.

شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي

وتابع وزير العدل: «سيتم إصدار قرار وزاري بتشكيل اللجنة غدا، ونتقدم بالشكر وعظيم الامتنان للرئيس عبدالفتاح السيسي، فالدعم والتعزيز لمكانة القضاء المصري في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي غير مسبوق، حيث وجه بمنح وسام القضاء المصري لأصحاب المسيرة القضائية المتميزة، كما وجه بشهادة تقدير موقعة منه لأصحاب الأعمال المتميزة من الجهات والهيئات القضائية خلال العام القضائي».

اجتماع الرئيس مع وزير العدل

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل، من أجل متابعة جهود الوزارة فيما يخص صياغة مشروع قانون للأحوال الشخصية، ووجه الرئيس بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، وتستهدف اللجنة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية؛ لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية بشكل متوازن يعالج الشواغل الأسرية والمجتمعية في هذا الشأن، وذلك وفق ما صرح به السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.